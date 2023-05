Corpo de idoso que fugiu do PS é encontrado próximo a educandário

O corpo do idoso identificado como Antônio Cândido da Silva, de 76 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (16), às margens do Rio Acre, próximo a rua Rio Grande do Sul, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio possui problema psiquiátrico e veio de um seringal da zona rural de Xapuri buscar atendimento no Hospital Epaminondas Jácome, no mesmo município. Os médicos viram a necessidade de uma intervenção cirúrgica e o idoso foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco na noite de quarta-feira (10).

Durante a madrugada de quinta (11), o idoso fugiu do hospital. A filha dele descobriu a fuga durante a manhã do mesmo dia e pediu ajuda à imprensa local para encontrar o pai.

Segundo o sobrinho de Antônio, identificado como Manoel, a família ainda recebeu uma ligação do idoso na sexta-feira (12). Antônio teria dito na ligação que estava às margens do Rio Acre embaixo de uma árvore e estava esperando alguém resgatar ele.

Ainda segundo o idoso, havia pessoas perseguindo e tentando matar ele. Ainda segundo o sobrinho, o celular de Antônio teria descarregado após a ligação e a família não teve mais contato.

Na manhã desta terça-feira (16), moradores da região acionaram a Polícia Militar e encontraram o corpo do homem morto. Policiais militares do 1° Batalhão foram ao local e confirmaram a veracidade da informação.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística, que constatou que no corpo de Antônio havia cortes de faca nos braços e marca de agressões. Não foi identificado ferimento por arma de fogo.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavérico.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local para os devidos procedimentos.

