Caetano e Marquinhos acertam rescisões de contratos com Humaitá

O lateral Caetano e o volante Marquinhos pediram rescisão dos seus contratos e não jogam mais pelo Humaitá na temporada de 2023.

Caetano vai jogar no Inter de Lages, na 2ª Divisão do futebol de Santa Catarina, e Marquinhos acertou com o Trem, do Amapá, para disputa do Brasileiro da Série D.

Voltou aos treinamentos

Depois da derrota para o Águia, em Marabá, o elenco do Humaitá voltou aos treinamentos na manhã desta terça-feira (23), no campo B da Federação de Futebol. O próximo desafio do Tourão na Série D será contra a Tuna Luso no sábado (27), a partir das 16 horas, no Florestão.

Montar equipe

O técnico Maurício Carneiro comanda mais um treinamento na manhã desta quarta-feira (24), no campo B, e começa a definir os titulares para o duelo contra a Tuna. Léo é a primeira opção para a vaga de Caetano na lateral esquerda.