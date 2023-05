Calegário recebe vereador de Mâncio Lima para tratar de projetos para o município

O deputado estadual Fagner Calegário recebeu o vereador de Mâncio Lima, Jean Almeida, em seu gabinete na manhã desta terça-feira (23). Calegário elogiou o trabalho do político e colocou seu mandato a disposição.

A conversa girou em torno dos futuros projetos para o município de Mâncio Lima e destinação de emendas parlamentes para garantir melhorias para a população. Calegário tem uma grande parceria com o município e rasgou elogios ao vereador, além de colocar seu mandato a disposição.

“O vereador Jean veio conversar sobre a destinação de emendas e fico muito feliz com essa parceria de confiança que temos. Jean é um dos vereadores mais compromissados com o bem estar da população e é um prazer trabalhar com políticos como ele, que verdadeiramente estejam empenhados por melhorias, assim como eu. Vamos trabalhar juntos para garantir o melhor para o município de Mâncio Lima”, disse Calegário.