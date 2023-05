Fabio Assunção deu mais um passo em sua vida acadêmica nesta terça-feira (16). O ator, de 51 anos, está no primeiro semestre de Ciências Sociais na PUC-SP e aproveitou o dia para retirar brindes destinados aos calouros.

Na ocasião, ele foi visto interagindo com seus colegas de turma, e posou ao lado deles para as redes do Centro Cultural da faculdade. Nos comentários, os fãs celebraram o recomeço vivido pelo ator. “Que notícia maravilhosa ver Fábio Assunção se tornar um puquiano”, escreveu uma. “Há 22 anos atrás teria sido meu bixo”, brincou outra.

Fontes da Quem revelaram que Fábio é super simpático, e conversa de igual para igual com os estudantes da PUC. O ator já recebeu até flagras no Instagram de alunos mais gatos da tradicional instituição de ensino paulista.

“Estou adorando. O conhecimento é sempre bem-vindo. A gente está sempre lendo texto de referências sobre vários assuntos, artigos, livros, eu tenho o hábito da leitura e a vontade de estar sempre buscando ter mais propriedade pra cuidar das coisas, para ter uma disciplina e organizar ideias”, disse ele à colunista Cristina Padiglione.