Caminhada contra exploração sexual de crianças reúne centenas de pessoas em Rio Branco

Nesta quinta-feira (18) o governo do Acre, em alusão ao Maio Laranja, promove a caminhada “Juntos pelo Acre no Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, como uma campanha de conscientização.

O Maio Laranja é uma campanha anual em referência ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. A mobilização é realizada para divulgar os canais de denúncia e também incentivar a prevenção desse tipo de crime, no qual as vítimas, devido a idade, a capacidade cognitiva e desenvolvimento, estão em situação de vulnerabilidade.

A caminhada teve sua concentração em frente ao Palácio Rio Branco, às 15h da tarde. O percurso passa pelo Segundo Distrito e retorna ao Palácio, onde é lançado o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, e também conta com apresentações culturais.

Durante a programação, o governador Gladson Cameli falou sobre o assunto e disse que o assunto precisa ser amplamente divulgado. Segundo ele, “o céu é o limite”, para recursos que o governo dispõe para cuidar da questão.

A coordenadora do comitê estadual de enfrentamento a violência sexual de criança e adolescente, Dulce, disse que esta mobilização é muito importante a toda a sociedade. “Hoje toda sociedade se reúne para ir às ruas para dizer que nós somos contra esse tipo de violência, que agride as nossas crianças e adolescentes. Faz 23 anos que temos o marco dessa caminhada do 18 de maio. É o momento também de reflexão que a sociedade tem que fazer”, disse.

Ainda segundo ela, a caminhada tem a previsão de reunir pelo menos 500 pessoas. O centro de Rio Branco foi tomado pelos participantes da caminhada. Diversos alunos da rede ensino público, as instituições do sistema de Justiça e também a sociedade civil estiveram presentes.

