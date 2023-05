A cantora Rita Lee morreu na segunda-feira (8/5). Ela foi diagnosticado com um câncer de pulmão em 2021 e, desde então, vinha fazendo tratamento contra a doença.

Segundo estimativas de 2020 do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer no pulmão é o terceiro mais comum em homens (depois de próstata e cólon e reto) e o quarto em mulheres (depois de mama, cólon e reto e colo do útero). O Inca afirma que esse tipo de tumor é o primeiro em todo o mundo desde 1985, tanto em incidência quanto em mortalidade.

A artista foi diagnosticada com a doença em 2021 e, desde então, passou por imunoterapia e radioterapia. Em abril de 2022, familiares anunciaram que ela estava curada. Em fevereiro deste ano, entretanto, Rita voltou ao hospital para a realização de novos exames e precisou prosseguir em tratamento.

Fatores de risco

O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são importantes fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Em cerca de 85% dos casos diagnosticados, a doença está associada ao consumo de derivados de tabaco.

Os profissionais de saúde consideram difícil identificar um câncer de pulmão na fase inicial, porque os sintomas geralmente ocorrem apenas quando a doença está avançada e, além disso, são inespecíficos, semelhantes aos de outras doenças do sistema respiratório.

Os sintomas mais comuns de câncer de pulmão são:

-Tosse persistente;

-Escarro com sangue;

-Dor no peito;

-Rouquidão;

-Piora da falta de ar;

-Perda de peso e de apetite;

-Pneumonia recorrente ou bronquite;

-Sentir-se cansado ou fraco.

Diagnóstico

O diagnóstico de câncer de pulmão é feito por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença ou com o uso de exames periódicos em pessoas sem sinais ou sintomas (rastreamento), mas que pertençam a grupos de risco, como os tabagistas.

Prevenção

As seguintes práticas contribuem para prevenção do câncer de pulmão:

-Não fumar e

-Evitar a exposição a agentes químicos (como arsênico, asbesto, berílio, cromo, radônio, urânio, níquel, cádmio, cloreto de vinila e éter de clorometil), presentes em determinados ambientes de trabalho.