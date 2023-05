Carla Diaz e Felipe Becari são denunciados no MP por anel de noivado e viagem ao exterior; entenda

Carla Diaz, de 32 anos, e seu noivo, o deputado federal Felipe Becari (União Brasil – SP), de 36, fizeram comunicados em suas redes sociais na noite desta segunda-feira (15), após terem sido denunciados anonimamente no Ministério Público. As denúncias questionam o valor do anel de noivado que Felipe deu à atriz e de uma viagem feita pelo casal à Itália, como eles contaram.

Carla refutou as acusações, que creditou a fãs insatisfeitos com o fim de seu relacionamento com o ex-BBB Arthur Picoli, que ela conheceu no Big Brother Brasil 21. Ela explicou que a viagem foi paga por marcas com as quais tem parceria. O deputado também negou as acusações, dizendo que comprou o anel com o dinheiro de seu trabalho.

Ele ainda publicou um print de supostos fãs de Carla e Arthur, que estariam dispostos a terminar com seu noivado. “Darei continuidade a toda responsabilização criminal e cível daqueles que, de forma anônima ou através de perfis falsos, tentaram prejudicar a mim e a minha noiva até aqui”, avisou Felipe.

LEIA O COMUNICADO DE FELIPE BECARI NA ÍNTEGRA:

“Vindo aqui falar sobre uma coisa que jamais imaginei que passaria em minha vida. Há dois anos e meio ingressei na política e há quase dois anos assumi um relacionamento com uma pessoa que tanto amo e respeito. Esse relacionamento ganhou uma visibilidade maior por se tratar de duas pessoas públicas que, desde o início, apenas transmitiam mensagens de carinho e cumplicidade nas redes sociais, fruto do que sempre vivemos como casal.

Ocorre que essa grande visibilidade somada à minha profissão, que carrega um grande ônus no país, e também, aos chamados ‘haters’ vieram, fruto de um antigo relacionamento de minha noiva vivido em um reality show, me trouxe uma enxurrada de ameaças, denúncias mentirosas, matérias caluniosas, afim de acabar com minha imagem e relacionamento.

Esse absurdo chegou no ponto de ter que lidar agora com denúncias anônimas ao Ministério Público, acreditem, duvidando da procedência dos recursos gastos no anel de noivado que dei para minha companheira (fruto do meu trabalho, como qualquer pessoa faz) e da viagem que fizemos à Itália, onde fomos com quase todos os custos dos hotéis pagos em troca de publicidades/permutas, o que está comprovado nas redes através das postagens que fizemos, e dos e-mails celebrados entre nós e as hospedagens.

Vivemos nossa vida em paz, não nos envolvemos em uma polêmica sequer, mas justamente essa felicidade é que incomoda tanta gente. Nas últimas semanas enfrentamos notícias absurdas, geralmente atribuídas a fontes ‘anônimas’ é como o término do relacionamento, algo que nunca aconteceu. Mais do que isso, todos esses ataques de gente tão maldosa ainda põe em cheque o trabalho social de mais de uma década e que hoje é materializado no instituto que tem quase 1000 animais resgatados e que dependem das ajudas das pessoas para se manter funcionando.

Juridicamente amparado e certo de toda conduta ilibada até aqui, agradeço o carinho de todos vocês que gostam e acompanham o meu trabalho e rotina nas redes sociais. Para os demais, com a paciência esgotada, informo que darei continuidade a toda responsabilização criminal e cível daqueles que, de forma anônima ou através de perfis falsos, tentaram prejudicar a mim e a minha noiva até aqui.

Obrigado pela compreensão e carinho de todos nesse momento!