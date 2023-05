Casa de Bamba já tem data marcada em Rio Branco; ingressos estão disponíveis

O tradicional projeto Casa de Bamba está de volta em mais uma edição e já tem data marcada para o início deste mês de junho. O evento vem com a proposta de reunir os amantes de samba na capital acreana.

Brunno Damasceno é quem conduz a roda, junto com o grupo Casa de Bamba, na Casa do Rio Gastrobazar, localizada no bairro Base, na sexta-feira (9), às 18 horas.

A roda de samba acontece com o apoio da Brac Eventos e para participar é preciso adquirir ingresso, que ainda está no primeiro lote promocional, no valor de R$30. Mais informações podem ser obtidas pelo número (68)992198805.