Casa é parcialmente destruída durante incêndio em Cruzeiro do Sul

Uma casa de madeira foi parcialmente destruída durante um incêndio no sábado (27), no cruzamento das Avenidas 28 de Setembro com a São Paulo, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A proprietária do imóvel e os dois filhos dela estavam na casa no momento do incêndio. Nenhum deles ficou ferido.

Segundo o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, não se sabe o motivo do incêndio e um laudo será realizado para determinar as causas. Os bombeiros informaram que foram acionados para evitar que as chamas se espalhassem nas residências ao lado e retiraram parte dos pertences da família vítima do incêndio.