O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) prendeu um casal em posse de mais de 45 quilos de drogas, na madrugada desta terça-feira (9), entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Os suspeitos teriam saído de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco, quando foram abordados por uma equipe do Gefron. O motorista tentou fugir, mas foi acompanhado pelos policiais e caiu com o veículo em um barranco.

O homem e a mulher ainda tentaram fugir pela mata, mas foram capturados pela equipe e levados para a delegacia de Tarauacá, onde foram autuados por tráfico de drogas.

O entorpecente estava guardado dentro de sacos escondidos no porta-malas do veículo.