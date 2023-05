Cavalo: um velho conhecido no caminho dos acreanos na série D

O técnico João Carlos Cavalo, ex-Rio Branco, será o comandante do Nacional, do Amazonas, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O Naça será adversário do Humaitá e do São Francisco na primeira fase da competição.

“A chave é bem complicada e sei como é enfrentar os times acreanos em Rio Branco. Temos esse primeiro desafio no domingo contra o Humaitá e começar com vitória é fundamental”, declarou João Carlos Cavalo ao ContilNet.

Desafio no Nacional

Segundo João Carlos Cavalo, existe uma grande cobrança pelo acesso do Nacional para a Série C.

“Temos Manaus e Amazonas na Série C e essa cobrança é inevitável. O Amazonense hoje é um campeonato muito difícil e o Nacional fez uma boa campanha. A base foi mantida, mas estamos tentando trazer as peças certas para podermos lutar por uma vaga na C”, comentou o treinador.

Estreia difícil

João Carlos Cavalo acompanhou as partidas do Acreano 2023 pela FACTV e espera uma estreia difícil contra o Humaitá. A partida será disputada no domingo,7, às 14 horas (hora Acre), no estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas.

“Acompanhei o Campeonato Acreano e vamos enfrentar um time com atletas de qualidade. A Série D é uma competição bem disputada, mas nós temos o nosso objetivo bem definido”, disse João Carlos Cavalo.