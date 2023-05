CBLOL Academy se juntará a tier 2 da LCS e LLA em novo torneio

A Riot Games anunciou nesta sexta-feira uma nova competição inter-regional de League of Legends (LoL) para o Tier 2 em 2024. De acordo com a produtora, os melhores times do CBLOL Academy e das ligas de desenvolvimento da América Latina (Liga Latinoamérica ou LLA) e América do Norte (League of Legends Championship Series ou LCS) se juntarão visando a aceleração do crescimento de novos talentos do cenário competitivo.