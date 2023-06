Centro Cultural do Maranhão abre inscrições para projeto de artistas com vagas para o Acre

O Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM), lançou o edital do Ocupa CCVM – Amazônia em foco, destinado a artistas que são naturais ou residentes dos estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins).

São aceitas propostas de mostras, seminários, programas educativos, bem como a produção e/ou finalização de obras fotográficas e audiovisuais, considerando, ainda, a intersecção entre outras linguagens artísticas (artes cênicas, música, literatura, cultura popular, outros tipos de artes visuais, etc).

Apesar das múltiplas categorias que podem ser escolhidas, serão priorizadas na seleção propostas que utilizem a fotografia e o audiovisual em sua amplitude. Os projetos selecionados serão produzidos e exibidos no CCVM a partir do segundo semestre de 2023.

A escolha pelo tema se deu pela percepção da importância histórica das duas linguagens artísticas na luta pela proteção do bioma, explica Gabriel Gutierrez, diretor do Centro Cultural Vale Maranhão.

“A fotografia e o audiovisual, em intersecção com as outras linguagens artísticas, têm sido muito bem explorados pela produção amazônica, de forma experimental, nova e descentrada. O edital é, assim, uma forma de dar impulso e subsídios para que a criação na região se aprofunde”, disse.

As inscrições, que começaram dia 3 de maio, podem ser feitas até o sábado (3), de junho. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site do CCVM (ccv-ma.org.br). Também é possível obter mais informações através do e-mai [email protected]