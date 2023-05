O ciclista Evanildo de Souza Nery foi atropelado por um policial militar na tarde da segunda-feira (8), na Vila Santa Rosa, em Cruzeiro do Sul. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital do Juruá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira (9).

De acordo com testemunhas, o ciclista estava pedalando e tentou entrar em um ramal. Ele teria atravessado pela frente do veículo do policial, que não teve tempo de frear e acabou batendo na bicicleta.

O policial, que estava com a família no carro no momento do acidente ficou no local do acidente e prestou apoio à vítima, junto com outros moradores da região.

Após o acontecido o motorista foi até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acontecido e solicitar atendimento médico.