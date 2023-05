Cidade do Acre comemora Dia das Mães com bolo de 50 metros; confira

No último domingo (14) foi comemorado o Dia das Mães, uma das datas mais especiais do calendário. O município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, ganhou destaque ao fazer um bolo de 50 metros para homenagear as mamães do município.

O bolo gigante, decorado com rosas e corações, chamou a atenção da população. Uma das vias laterais da Praça Orleir Cameli foi fechada para servir o bolo às mães que compareceram na festa.

Além do bolo, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul organizou uma festa com apresentações musicais e sorteio de prêmios. Entre as premiações oferecidas tinham fogão, bicicleta, sofá, máquina de lavar, kit de cosméticos e além de outros eletrodomésticos.