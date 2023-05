Cidade do Acre notifica mais de 160 casos suspeitos de leptospirose

O município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, notificou 162 casos de suspeita de leptospirose em 2023. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a coordenadora da Secretaria Municipal de Saúde, Rafaela Oliveira, dos 162 casos notificados em 2023, 16 foram confirmados e 15 aguardam resultado da Fiocruz do Rio de Janeiro. 131 casos notificados foram descartados por falta de comprovação.

A Leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira presente na urina de ratos e outros animais, transmitida ao homem principalmente nas enchentes.

Um caso que chamou a atenção foi a morte do cantor Diko Lobo por conta da doença. A saúde está em período de alerta, principalmente por conta das enchentes que atingiram a região recentemente.

Como se transmite?

Em situações de enchentes e inundações, a urina dos ratos, presente em esgotos e bueiros, mistura-se à enxurrada e à lama das enchentes. Qualquer pessoa que tiver contato com a água das chuvas ou lama contaminadas poderá se infectar.

O contato com água ou lama de esgoto, lagoas ou rios contaminados e terrenos baldios com a presença de ratos também podem facilitar a transmissão da Leptospirose.