Cinco truques na hora de pedir McDonald’s que deixam o lanche mais gostoso

O McDonald’s é conhecido mundialmente por ser uma das maiores redes de fast food e por ofertar diversas opções de lanches para seus consumidores. Presente em quase todos os países do mundo, a rede fez sucesso devido a sua entrega rápida, qualidade, cardápio variado e um sabor inconfundível.

E é com o seu sabor que a marca tenta atrair cada vez mais clientes para suas lojas e delivery. No entanto, o McDonald’s possui diversos segredos na preparação de seus produtos ou nos ingredientes utilizados em seus molhos para garantir seu diferencial frente aos seus concorrentes.

Assim, uma de suas principais estratégias é em relação a apresentação de seus produtos ao público. Contudo, há uma forma que pode auxiliar os consumidores na hora de pedir o seu lanche, conseguindo personalizar as opções disponibilizadas um pouco mais de acordo com seu gosto pessoal.

5 dicas na hora de pedir o seu McDonald’s

Pouca gente sabe, mas o McDonald’s permite que os clientes realizem substituições na hora de fazer o seu pedido em suas lojas. Além de solicitar a troca de alguns ingredientes, a rede permite também que pedidos especiais sejam feitos adicionando ovos e bacon. Para isso, é preciso verificar se a loja oferta café da manhã durante todo o dia. Caso sim, basta solicitar o acréscimo dos ingredientes.

Além disso, é permitido também substituir o pão intermediários dos sanduíches por molho Big Mac e alface, dando mais sabor e crocância ao lanche. E por falar em crocância, experimente pedir as batatas sem sal e veja como a textura do aperitivo muda!

Mas se você preferir as sobremesas do Méqui, experimente adicionar uma torta de maça ao sundae para degustar de uma versão gourmet de uma das sobremesas mais pedidas da rede. E o melhor de tudo isso é que ao baixar o aplicativo do McDonald’s, os usuários podem recuperar cupons de desconto e utilizar na hora de pagar, tanto nos restaurantes quanto no Drive-Thru.