Começa nesta segunda-feira (08), no teatro da arena do Sesc e na Usina de Artes João Donato, o projeto cultural Sesc Amazônia das Artes. O público poderá prestigiar espetáculos de teatro, música, dança e circo.

O evento vai até o dia 15 de maio, com entrada gratuita. Se apresentarão artistas renomados, que mostrarão a riqueza cultural da Amazônia.

Entre as atrações estão o Fiandeiro de Tempos, do Coletivo Iluminar, o cantor Paolo Ravley, do Maranhão, e o musical O Sol da Dança, direto do Amazonas.

O coordenador do projeto, Alessandro Godin, fala um pouco sobre o processo de produção do evento.

“O setor da cultura todo está envolvido com esse projeto. Nós temos uma equipe envolvida e vai ser muito prazeroso receber os grupos que vêm de toda a Amazônia. Estamos recebendo pessoas que vem do Amazonas, Amapá, Rondônia, dentre outros da região norte. E um estado de outra região, que foi convidado, que é o Piauí”, conta.

O circuito Sesc Amazônia das Artes tem o objetivo levar cultura e entretenimento para a sociedade, fomentando o acesso à arte e à cultura para a população local. Outro foco do projeto é incentivar o diálogo e a troca de experiências entre artistas de diferentes estados da Amazônia, promovendo a integração e o fortalecimento da cultura regional.

Confira as apresentações que farão parte do circuito de arte: