O Colégio Acreano segue sem vencer e sem marcar gols no Campeonato Brasileiro Estudantil de Futebol disputado em Recife, Pernambuco.

Na manhã deste sábado, 20, os garotos acreanos perderam para o time do Colégio Odete São Paio, do Rio de Janeiro, por 4 a 0.

Atleta suspenso

O lateral Juliano foi suspenso pela direção da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE). O atleta cometeu um ato de indisciplina com o técnico Manoel Silveira e não joga a próxima partida do torneio.