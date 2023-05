Coluna da Beth traz cliques emocionantes do casamento de Bruna Brito e Maurício Sardella

Os jovens médicos Bruna Brito e Maurício Sardella em linda cerimônia realizada no IACC Garden em Concórdia-Santa Catarina. Ele é filho Maria Ione e Gilson Sardella. A noiva é filha de Mara Araújo da Silva e foi levada ao altar pelo paidrasto Adalberto Ferreira da Silva.

Vários momentos dos noivos:



O sorriso do irmão da noiva Luiz Otávio da Silva.

A mãe Mara Araújo da Silva com uma das tias da noiva.

Rosa Oliveira com a neta Sarah Raquel em sua belíssima festa de 15 anos.



Em parceria com o Boticário para o lançamento da linha de cuidados corporais noturnos Nativa SPA Orquídea Noire, Rafa Kalimann entregou muita intensidade e sensualidade em ensaio captado pela fotógrafa Mylena Saza (@mylenasaza). A apresentadora teve o look, com mais de 1.600 orquídeas negras em 3D feitas uma a uma à mão, revelado em um ensaio fotográfico exclusivo.

O vestido é inspirado no ingrediente especial do lançamento de Nativa SPA: a orquídea negra, a flor mais rara dentre as espécies existentes, que chega à linha em uma releitura moderna e noturna trazendo o luxo e a intensidade de sua beleza. A peça foi desenvolvida por Victoria Ruiz, renomada estilista venezuelana residente em Londres, com direção criativa do fashion stylist Pedro Sales, responsável por muitos looks icônicos das celebridades. “É muito especial poder representar a marca usando uma peça exclusiva, feita para mim. Me senti sensual, intensa, fui na máxima potência com ela no corpo”, comenta Rafa Kalimann.



O projeto Bom Samaritano é uma Casa de Apoio Social Projeto o bom samaritano que ha 6 anos atende cerca de 500 pessoas. O Bispo Mayco Mesquita de Carvalho e sua mulher Marilene Borges Campos Araújo visitam as UPAs dos bairros Sobral, Triângulo, Maternidade, Papouco e Pronto Socorro acolhendo pessoas em situação de vulnerabilidade servindo sopa distribuída em sua sede localizada no bairro Sobral com o apoio de vários pessoas e empresas. Quem tiver interesse em contribuir entre em contato através do wattzap 68 9956-4287.



Um furacão passou por Rio Branco no Dia do Trabalho. Assim se pode definir o show gratuito da cantora Joelma em frente ao Palácio Rio Branco.



Joelma tem cinco fã clubes no Acre, sendo um deles do município do Quinari. E claro que esse turma marcou presença em peso. No clique, a turma do fã clube “Joelma Amor Sem Limiter”.

Acreano adora “causar” por isso houve invasão no palco de Joelma sim e ganhou manchete na mídia nacional.

News

*Isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$2.640,00. Quase 14 milhões de trabalhadores não de pagarão o imposto

*Só uma coisa a treta da Shein tava muito melhor do que a da capivara . Retornem. Quem ainda aguenta essa capivara e o risonho? Socorro!!!

*Qualquer fdp com um bicho fofinho no colo é capaz de ser eleito presidente no Brasil. Não duvidem e me julguem!!!

*DESENHANDO:

*Um homem de 65 anos não é velho para uma mulher de 30, 40, ou 50 anos.

Mas um homem de 65 anos é VELHO SIM PARA UMA ADOLESCENTE DE 16 ANOS.

*O hemonúcleo do Hospital de Amor está com os estoques de sangue baixos, principalmente o tipo O-. Se você é doador(a) ou tem o desejo de se tornar um(a), aproveite para colocar a sua solidariedade em prática.

*Lula está gagá! Não há país que aguente, Bolsonaro depois Lula. Duas tragédias. A viagem à China foi trágica! Pelamordedeus, vamos arranjar um candidato a presidente decente para 2026! Ainda dá tempo!

*Lula abriu as portas para países autocráticos. É uma vergonha a visita de Putin ao Brasil, se confirmada. Misericredo!!!

*Não entendo porque a esquerda tem tanto medo do mundo das comunicações. Não há como desinventar a internet, assim como não dá para descondenar um condenado.

*Os doutores descobriram a sabedoria que pertence ao povo, seu fundamento é bíblico, quando eu falo em aprofundar o conhecimento para avançar os estudos sobre o homem eu não estou mirando as estrelas querendo ir para a lua, o desejo de conhecer não tira os olhos da beleza que se mistura à realidade, a gente precisa saber que a coisa mais importante nesta vida é a verdade.

A problematização do consenso

O consenso é a parte mais trabalhosa, precisamos de empenho e dedicação para levar adiante o entendimento, compreendemos o encontro pela naturalidade das coisas que se dão, o afeto que criamos substancializa a vontade e deixa cada um ciente de que qualquer indício de artificiosidade compromete o trabalho, pensamento que levamos para a discussão para ser formulado como maior precisão; o consenso não conforma nem muito menos oculta as desavenças, o que fazemos com o questionamento é uma problematização.

O amor que tudo transforma converte a relação em uma luta, os amantes não se entregam facilmente, ao contrário, levamos a vida inteira para compreender outro tomado como um indivíduo em relação ao qual reconhecemos a personalidade.

Beth Passos

Jornalista