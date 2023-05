Coluna do Theodoro se solidariza com Dudé Lima após crime cibernético: “Força, amigo”

Dinheiro na conta!

O governo publicou um decreto que antecipa o 13º dos aposentados e pensionistas do INSS.

Ao todo, 30 milhões de beneficiários vão receber o repasse em duas parcelas, em maio e junho, de acordo com o calendário habitual de pagamentos do INSS. O investimento total do Governo Federal é de R$ 62,6 bilhões. Recebem o abono os segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2023, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Expoacre 2023

O governo do Acre e o Sebrae/AC já iniciaram o planejamento da Expoacre 2023. A maior feira de negócios do estado será realizada na capital de 29 de julho a 6 de agosto e, em Cruzeiro do Sul, de 30 de agosto a 3 de setembro. Os shows que deverão fazer parte do evento devem ser anunciados na próxima semana.

Carro para os pobres!

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta quinta-feira (4), os preços atuais dos automóveis e disse que o governo pretende tomar iniciativas para trazer veículos mais baratos ao país, além de garantir melhores condições de pagamento.

“Qual pobre que pode comprar carro popular por R$ 90 mil? Um carro de R$ 90 mil não é popular. É para classe média”, afirmou ele durante a primeira reunião do novo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado “Conselhão”.

Em busca da cura

No último domingo (30), a cantora Preta Gil, de 48 anos, atualizou seu estado de saúde sobre a sua luta contra um câncer no intestino, diagnosticado em janeiro deste ano. Em seu perfil no Instagram, a filha de Gilberto Gil contou que irá passar por uma nova etapa no tratamento da doença. “Vou começar, em uma semana, meu tratamento com radioterapia e quimioterapia oral. Estou entusiasmada e esperançosa, com muita certeza de que no final dessa estrada tem uma cura me esperando”, disse Preta.

Força amigo!!!

Toda a nossa solidariedade ao meu amigo José Fernandes Ferreira Lima, o “Dudé “ que , foi mais uma vítima de falsários e estelionatários que agem no mundo digital. Ele foi vítima no mínimo de dois crimes: do golpe do nudes e crime de difamação ao tornarem pública uma conversa privada. A polícia já está investigando quem foi o responsável pela autoria dos crimes cibernéticos.

Fogo amigo!

Que trapalhadas cometeram assessores mais próximos do Bolsonaro em falsificar atestado de vacinas para entrar nos EUA. Foi tão na vista de todos, que desta feita não podem nem dizer que se trata de uma manobra do grupo do Lula. Deixaram as próprias digitais no crime.

O preço da fama

A derrota de Bolsonaro se deve às suas trapalhadas, negacionismo, querer a volta da ditadura, mas se deve em grande escala ao massacre que seu governo sofreu da GLOBO, com quem comprou briga. E, fora do poder está ferrado. O massacre do seu perfil será pior ainda. Não escapa de tornar-se inelegível para 2026.

O melhor da Coluna do Theodoro da semana:

Um super beijo para a minha amiga Flávia Lavocat pelo seu aniversário comemorado em família!

Todos os parabéns para a minha grande amiga Valdiva de Castro pelo seu aniversário

Linda e super feliz a empresária Rose Pires comemorou idade nova, em Marília, no interior de São Paulo. Parabéns!

Prefeito Tião Bocalom participando em Brasília de uma importante reunião com o ministro das Cidades, Jader Filho e com os senadores Alan Rick e Marcio Bittar, deputado federal Roberto Duarte e o secretário de Habitação de Rio Branco, Egleuson Santiago, para discutir a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida, no Acre. Foi uma reunião muito produtiva, onde discutiram as necessidades mais urgentes do estado e planejamos ações para entregar moradias o mais rápido possível.

Linda de viver Auda Costa celebrando os 15 anos de Ana Luiza Castilho.

Prefeito de Rio Branco Tião Bocalom reunido com os empresários do setor moveleiro de Rio Branco para valorizar a produção local.

Empresária Zayra Ayache apresentando as novidades da ótica Moderna para Ofélia Valle, sua best friends

Equipe nota 10 que promove Bazar da Turus, que já virou tradição na capital acreana, com 2 edições anuais. A primeira edição de 2023, ocorre neste domingo, no restaurante Pão de Queijo, das 10 às 16 hrs. O bazar é famoso pelas curadoria de excelência e bom preço. .. Não perca!

Minha amiga Luciene Cardoso comemorando com a família , a médica Ianá Araújo Cardoso sua aprovação no revalida para a área de medicina.

A coordenadora Meyre Manaus vai realizar o Miss Universo Acre 2023. Juliana Melo passará a faixa a sua sucessora no dia 3 de junho, local ainda ser definido. 14 candidatas concorreram ao título da mulher mais bonita do estado do Acre.

Prefeito de Rio Branco Tião Bocalom com a equipe da prefeitura de Rio Branco na festa do trabalhador no sede campestre da Caixa Econômica Federal