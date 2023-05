Coluna Kelly Kley traz dicas de presentes para o Dia das Mães; confira

Sugestões: [email protected]

MINHA MÃE É UMA RAINHA ESTETIC FACE

Olha esse presentaço da Estetic Face para você presentear sua mãe! Um dia de Botox a sua Rainha por apenas 10X de R$ 94,00, você ainda ganha uma máscara de ouro e, ainda concorre a sorteios de brindes e um delicioso café da manhã no dia 13. Ainda tem mais! Dizendo que é leitora da Kelly Kley, ganha um peeling.

Marque seu horário pelo whatssap: 99612-5984

ALMOÇO ESPECIAL DIA DAS MÃES

Toda mãe gosta de passar o seu dia do lado daqueles que as fazem feliz. Reúna a família e no Dia das Mães comemore no Espaço & Gastronomia Sylvia Montenegro. Deguste os mais requintados pratos selecionados especialmente para esta data, com direito a sobremesas e sucos naturais, num ambiente climatizado com som ao vivo e piscina.

O cardápio também inclui opções para veganos e vegetarianos, tudo isso por apenas R$ 100,00 adulto, crianças até 5 anos cortesia, de 6 até 10 anos 50% do valor integral.

Reserva WhatsApp: 68 99223-9162

MÃE A FLOR MAIS LINDA MUSE

O Muse Salão e Café preparou dois combos especiais para você presentear sua mamãe.

Combo Orquídea com massagem relaxante, manta térmica, nutrição L’oreal, ozonioterapia, escova, manicure e pedicure, desing de sobrancelha por apenas R$ 270,00

Combo Tulipa com nutrição Wella, escova, manicure e pedicure, escalda pés, design de sobrancelha por R$ 190,00

DIA DAS MÃES O BOTICÁRIO

Em umas das datas mais afetivas do ano, O Boticário preparou uma seleção especial de composições inéditas para presentear quem merece ser prestigiada e cuidada com muito carinho: as mães. São 15 kits presenteáveis que incluem os principais sucessos da marca, em edições limitadas e embalagens especiais, que ainda contam com o Mais Presente Boticário, plataforma para resgate de ofertas e experiências incríveis, pensadas no perfil da data, reforçando o papel da marca-líder na categoria de presenteáveis para uma experiência completa ao consumidor, surpreendendo a mãe duplamente.

Os kits presenteáveis de edição limitada têm valores que variam entre R$ 64,90 e R$ 349,90 e incluem opções de produtos das categorias de Perfumaria Feminina e Cuidados Corporais.

DIA DE RAINHA PARA SUA MÃE NA CORPUS

Presentei a sua mamãe com um tratamento corporal ou facial na Clínica Corpus da Dra. Ana Carolina, com um super precinho. Spa Detox + massagem relaxante por apenas R$150,00

Peeling Diamente + limpeza de pele por apenas R$150,00

Agendamento: 3223-6316/99927-1511

DIA DAS MÃES ESPAÇO LASE

Mãe e filha que depilam juntas ficam juntas e lisinhas com a Espaço Laser.

Ganhe 3 sessões grátis! @espacolaser.riobrancoacre

GLAMOUR

No glamour desta semana, a funcionária pública Ednar Medeiros aproveitando férias na bela Lisboa.

REGISTRO

A fotografa Ryanna Glenda arrasa em seus ensaios, a profissional investe no melhor aos seus clientes , deste equipamentos, estúdio e figurino. Click da Ryanna a esta colunista. Marque um ensaio: 68 99928-9227

TEATRO: Em busca do Tesouro’ estreia em 13 de maio, com entrada gratuita

Nos dias 13 e 14 de maio, em duas sessões realizadas às 16h e às 19h, a Usina de Arte João Donato receberá o espetáculo “Em busca do tesouro”. A peça, encenada pelo Grupo Arvoredo de Teatro e financiada pela Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, é resultado de um processo desenvolvido após uma vasta pesquisa histórica sobre o povoamento da Amazônia, como foco na vinda de nordestinos para os seringais, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, ao longo da qual vieram mais de 50 mil homens para trabalhar na extração do látex.

Com direção, iluminação e produção de Leonel Carneiro, e direção musical de Edson Carneiro, a peça terá a participação dos músicos Adson Barbosa e Thais Schwalbe, além do próprio diretor. O elenco é composto por dez atores: Adriano Souza, Amanda Graciele, Benito Assunção, Hanna Araujo, Leonel Carneiro, Renata Leão, Thais Regina, Thais Schwalbe, Thales Vasconcelos, Thalissa Thaysla e Wilton Moreira. Encenado em duas apresentações diárias, às 16h e às 19h, o espetáculo teatral tem entrada gratuita e os ingressos podem ser reservados até 11 de maio, através do link: https://forms.gle/iwNG2Tga9o1aRd3RA

NIVER LIBERDADE

A jornalista e diretora da TV Rio Branco, Liberdade Marques, troca de idade na sexta – feira (12) a coluna registra e parabeniza a essa queridona!

INAUGURAÇÃO MOON

HALYNE LESSA

Durante toda essa semana que antecede o Dia das Mães você pode parcelar a sua micropigmentação em até 6x sem juros na rainha da micropigmentação Halyne Lessa. Agendamento WhatsApp: 99987-3481

SUCESSO

Os radialistas, Darlene Cardoso e Marcos Bergson estão na boca do povo com seus programas, Bom dia Amazônia de 8h as 10h e o 120 minutos das 10h as 12h, de segunda a sexta na Amazônia FM 94.1. Essa colunista é ouvinte assídua!