Colunista acreana realiza bazar para recuperar sua casa após enchente; veja como participar

Uma das colunistas mais conhecidas no Acre, Jackie Pinheiro, realiza neste sábado na Casa do Rio, um bazar para recuperar sua residência que foi tomada pelas cheias no Acre. Jackie que assina uma coluna no portal ContilNet, é uma das estrelas do colunismo acreano.

Veja a nota divulgada pela colunista sobre o evento:

Olá! Nossa casa foi atingida pelo transbordamento do Igarapé São Francisco e estamos precisando ainda repor móveis e revitalizar as paredes. Foi assim que surgiu a ideia de fazermos um bazar, para minimizar os prejuízos inesperados.

Com o apoio de muitos amigos estaremos realizando no dia 27 de maio, sábado, de 10 às 16h, na Casa do Rio (Bairro da Base, em frente ao antigo Flutuante), a primeira edição do BazArte, um bazar que agrega moda, cultura, decoração e sustentabilidade.

Te aguardamos lá para garimpar seus achados e para curtir uma programação cultural incrível, com Diogo Soares e o poeta Cesinha, Eddie Trindade, Choro Norte e discotecagem do DJ Belmont.

A cozinha da casa estará funcionando com as delícias regionais da culinária acreana reinventadas com receitas exclusivas. Se puder, compartilhe esse vídeo e o card do evento com seus amigos e em suas redes sociais.

Gratidão! Jackie e Luíza Pinheiro