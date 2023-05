Inscrições para processo seletivo do Saerb encerram neste domingo (28)

O processo seletivo para o Serviço de Água e Esgoto (SAERB) da cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre, encerra neste domingo (28).

Com 237 vagas em diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior no seu quadro de pessoal,os salários variam entre R$ 2.300,00 e R$ 7.167,80, já incluso os benefícios e gratificações, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. O processo seletivo será pelo prazo de doze meses, possibilitada a sua prorrogação uma única vez por igual período.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até este 28 de maio de 2023, exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico https://rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise do curriculum vitae, de caráter classificatório e eliminatório com a seguinte pontuação:

Experiência no cargo pretendido: 10 pontos por ano 0,027 ponto por dia até 80 pontos;

Especialização: ate 4 pontos;

Mestrado: até 6 pontos;

Doutorado: até 10 pontos;

Graduação: até 4 pontos;

Curso Técnico Profissionalizante: até 20 pontos.

O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre e nos sites www.riobranco.ac.gov.br e https://rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br no dia 15 de junho.

O prazo de validade do processo seletivo simplificado é de um ano, a contar do dia da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. Além de preencher o formulário disponível, será necessário anexar os seguintes documentos em formato PDF:

Comprovante de escolaridade;

Documento oficial de identidade com foto;

Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Carteira de Conselho de Classe para os cargos que exigem;

Diploma ou certificado devidamente registrado, conforme os requisitos do cargo pretendido;

Curriculum Vitae e comprovantes de experiência.