Com apoio do Sicredi, empresas são estruturadas e crescem

“Por dez anos, eu produzia e vendia pães de porta em porta. Hoje, os clientes vêm até mim”, afirma com orgulho Rosa Ramos, 48 anos, que realizou o sonho de construir e estruturar sua padaria com o apoio do Sicredi. Nos estados de Mato Grosso, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e algumas cidades de Goiás, a instituição financeira cooperativa liberou mais de R$ 7,7 bilhões em crédito em 2022 para abertura e aprimoramento de negócios dos associados.

O apoio ao desenvolvimento local é um dos norteadores do Sicredi. Em Mato Grosso, a carteira de crédito de empreendedores associados passou de R$ 6,4 bilhões, crescimento de 23,7% na comparação com 2021, quando a carteira registrava aproximadamente R$ 5,2 bilhões. Dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT), apontam que o estado conta com mais de 395 mil estabelecimentos ativos (ano-base 2022), empresas que, quando associadas, contam com o Sicredi para implantação de melhorias e fazer o negócio prosperar.

Sem distinção de porte, o apoio é para microempreendor individual (MEI), micro, pequenos, médios e grandes empresários que necessitam de crédito para abrir, expandir ou investir no negócio. Rosa Ramos é de Acorizal (MT) e iniciou sua jornada empreendedora vendendo pães de porta em porta. No começo utilizava uma bicicleta e depois um cargueiro. Foi assim por 10 anos. Para conseguir desenvolver sua empresa, solicitou crédito para a instituição em dois momentos: primeiro para comprar os ingredientes e finalizar a construção da padaria, e no segundo para investir em maquinários, como estufa para salgados e o cilindro para facilitar a fabricação dos pães, que antes eram produzidos a mão.

“Quando o Sicredi chegou na cidade eu fui incentivada por uma conhecida a abrir uma conta. Tinha em outra instituição, mas foi no Sicredi que recebi mais oportunidades. Fui instruída na escolha de empréstimos que tinham juros mais baixos e que ficassem bons para mim. Lá no começo foi muito difícil até conseguir uma clientela e eu vendia de porta em porta, mas hoje está bem melhor. Sou conhecida na cidade, todos compram de mim e vêm até a padaria”, conta Rosa.

Atualmente, a “Mini Padaria” (nome do estabelecimento) tem duas funcionárias, uma dedicada à limpeza e outra ao atendimento de clientes. Por enquanto, Rosa é a única a produzir os pães e salgados. O próximo passo é a contratação de mais uma colaboradora para auxiliá-la na fabricação, para que ela possa se dedicar ao curso de confeitaria, que tanto deseja e trará mais produtos ao seu cardápio.

O Sicredi possui um portfólio voltado para crédito empresarial. Entre os produtos que auxiliaram Carlos Alessandro Barbosa de Oliveira, proprietário da Mercearia Oliveira, de Santa Clara do Monte Cristo (MT), a aperfeiçoar e expandir seu negócio estão o Pronampe e Capital de Giro.

A empresa familiar começou com um prédio próprio, mas pequeno. Com o decorrer do tempo o comerciante viu a necessidade de alavancar a sua empresa e, com o apoio do Sicredi através da concessão de crédito do Pronampe, pode migrar para um local mais amplo e com localização privilegiada.

Com essa mudança a mercearia passou a ter mais clientes e demandar mais mercadorias, porém, com pouca experiência no ramo, Carlos viu a necessidade de procurar novamente o Sicredi para conseguir aumentar e diversificar os produtos vendidos. Nesse segundo momento, o associado foi contemplado com a Linha de crédito Capital de Giro e pode investir em estoque. Carlos conta que “o Sicredi ajudou e tem ajudado todos os dias a fortalecer o negócio, não só a minha mercearia, mas também de outros comerciantes aqui do nosso distrito”.

Acesso aos recursos

No portfólio de produtos para o público empresarial, o Sicredi disponibiliza linhas para capital de giro, investimento, construção e reforma, crédito para energia solar, além de soluções para o fluxo de caixa. Em Mato Grosso, os associados contam também com linhas de crédito com fundo de aval garantido pelo governo do Estado (MT Garante), que visa o apoio ao crédito para microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, além da agricultura familiar e médios produtores rurais. Outra opção é o FCO Empresarial, fundo constitucional de financiamento, com recursos para investimento e capital de giro.

A atuação do Sicredi beneficia não apenas os associados, mas reflete em toda a comunidade. Pesquisa realizada em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostra que o cooperativismo incrementa o PIB per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, assim, o empreendedorismo local. “O apoio aos associados que querem iniciar, investir ou expandir seu negócio através da contratação de crédito, com taxas justas, é uma das formas de auxiliar o crescimento econômico da região. Porque o Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com a missão de proporcionar o desenvolvimento da economia local”, pontua Ézio Almeida, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Centro Norte.