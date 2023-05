O ator indígena do Acre, Mapu Huni Kui, estreia nesta segunda-feira (8), na nova novela das 21h da Rede Globo, Terra Paixão.

Do consagrado Walcyr Carrasco, a novela abordará a disputa de terras no Agronegócio Brasileiro. O personagem de Mapu se chama Raioni Guató, e faz parte do núcleo indígena da obra e irá lutar contra a agricultura predatória no Mato Grosso do Sul, onde a novela foi gravada.

“Ele é filho de Jurucê e irmão de Iraê. Está sendo preparado para se tornar o xamã. É um indígena muito simpático, capaz de transmitir uma grande paz”, diz o post de apresentação do personagem nas redes sociais da novela.

O autor da novela, Walcyr Carrasco tinha o desejo de abordar os povos originários na trama. Com o convite, Mapu será o primeiro ator indígena a contracenar em uma novela do horário nobre da Globo.

Mapu é líder da etnia Huni Kuin, conhecidos também como Kaxinawás e vivem no Alto Vale do Juruá e Purús no Acre, se espalhando pelos rios Tarauacá, Jordão, Breu, Muru, Envira, Humaitá e Purus.

Conhecido mundialmente

No ano passado, Mapu cantou no plenário da Organização das Nações Unidas, em parceria com o Dj Alok, para alertar sobre a questão das mudanças climáticas. Mapu e Alok se conheceram durante a criação do álbum do Dj que buscava influências da música dos povos indígenas do Brasil.