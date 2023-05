Com aval de Dorival, São Paulo se aproxima de acerto para volta de Alexandre Pato

O São Paulo deve acertar a contratação de Alexandre Pato nos próximos dias. Clube e jogador discutem salários para que ele retorne ao clube que já defendeu em duas passagens: a primeira entre 2014 e 2015, e a segunda de 2019 a 2020.

Em recuperação de uma cirurgia no São Paulo desde fevereiro de 2023, Pato nunca escondeu o desejo de retornar, mas poderia ter o entrave de Rogério Ceni. Com Dorival Júnior no comando, essa possibilidade se tornou mais real.

Nos últimos dias, o treinador deu o aval para o clube abrir as conversas, e a resposta de Pato foi positiva. O modelo inicial é um contrato com valor fixo de salário com variáveis por produtividade. Os números não são revelados.

Pato sofreu uma grave lesão no joelho direito em setembro do ano passado, quando ainda atuava pelo Orlando City, dos Estados Unidos. Agora, ele está livre no mercado e desde fevereiro utiliza o Reffis no Tricolor para avançar com o seu tratamento.

Como Pato está livre no mercado, o São Paulo pode registrar o atacante no BID sem depender das janelas de transferências.

Na Copa Sul-Americana, no entanto, o Tricolor só poderia inscrever um novo jogador a partir do mata-mata. No Brasileirão, os times têm até 25 de agosto para novas inscrições, podendo substituir oito atletas da lista inicial até 15 de setembro. Na Copa do Brasil, a data-limite é 8 de agosto.