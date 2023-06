Com bingo de dez novilhas, arraial da Igreja católica será encerrado hoje em Sena

A Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, vem promovendo desde o dia 1º de maio seu tradicional Arraial. Todas as noites, após a novena, o evento é realizado no pátio da igreja, oferecendo um leque de opções para os participantes.

Bingos, leilões, barracas com comidas típicas são alguns dos atrativos do arraial. Tem também o famoso “aviãozinho da sorte”, onde o morador pode ganhar uma galinha assada com apenas 50 centavos, valor da ficha. O evento tradicional será encerrado na noite desta quarta-feira (31). Dentre as atrações está um bingo de dez novilhas.

“O arraial já faz parte do calendário cultural de Sena Madureira. É o encontro das famílias. Aqui, reforçamos o convite para que a população participe da última noitada”, comentou Fidelis Amorim.

Essa última noite do arraial terá o patrocínio da “Boa vontade” e dos amigos do Padre Paolino.

O dinheiro arrecadado no arraial é investido em obras sociais da igreja que visam contemplar a população de Sena Madureira, especialmente os moradores mais carentes.