Com gol nos acréscimos, Andirá/Santa Cruz derrota o Independência e segue 100%

Com um gol do atacante Willian, cobrando penalidade, nos acréscimos, o Andirá/Santa Cruz derrotou o Independência por 1 a 0 na tarde desta terça, 30, no Florestão, e manteve os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Estadual Sub-20 com três vitórias.

Jogo muito disputado

Andirá/Santa Cruz e Independência realizaram uma partida muito disputada desde o início. As duas equipes pouco criaram no primeiro tempo e s melhores oportunidades surgiram na segunda etapa.

O atacante Roberto, do Andirá/Santa Cruz, mandou uma bola na trave. O atacante Fernando, do Independência, depois de um contra-ataque chutou e a bola “ficou” na trave. Nos acréscimos, Willian e Vini realizaram uma tabela e Willian foi derrubado dentro da área. Willian cobrou e decidiu a partida.

Diz, Maydenson!

“Não realizamos um grande jogo, mas o importante foi a vitória. Precisamos melhorar muito para o nosso próximo confronto”, comentou o técnico do Andirá/Santa Cruz, Maydenson Costa.

Ainda é possível

Mesmo com a segunda derrota no Estadual, o meia Sayuk, do Independência, ainda acredita na classificação.

“Perdemos duas partidas com gols no fim, mas precisamos acreditar na classificação”, comentou Sayuk.