Com golaços de Vini Jr e De Bruyne, Real e City empatam no 1º jogo da semi

Em jogo de golaços, Real Madrid e Manchester City empataram em 1 a 1, hoje, no Santiago Bernabéu, e deixaram para a volta a definição de um dos finalistas da Liga dos Campeões.

Vinicius Jr desafogou o Real em primeiro tempo controlado pelo City. Os ingleses controlaram a posse de bola, testaram Courtois, mas não marcaram. O brasileiro, então, finalizou de fora da área e colocou os merengues na frente.

Também de fora, De Bruyne deixou tudo igual. O segundo tempo foi de pressão do Real Madrid, especialmente com Vini Jr e Benzema, mas De Bruyne aproveitou uma rara subida do City ao ataque para empatar o confronto.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira (17), às 16h (de Brasília). A partida que definirá um dos finalistas da Champions será no Etihad Stadium, em Manchester.

City controla a posse, e Real Madrid joga no contra-ataque. Mesmo fora de casa, foram os ingleses que ditaram o ritmo do jogo, controlando a posse de bola e buscando espaços para testar o goleiro Courtois. Do outro lado, os merengues apostaram numa marcação forte e escapadas de Vini Jr pela esquerda.

Pancada na cabeça de Gudogan gera ‘parada técnica’ e reclamações de Guardiola. O jogador do City ficou no gramado após choque com Rudiger e a arbitragem demorou para parar o jogo, o que resultou em reclamações de ambos os lados. Durante o atendimento, os treinadores aproveitaram para passar orientações, e Pep Guardiola bateu boca com zagueiro merengue.

Real Madrid equilibra, e Vini Jr faz pintura. O time merengue melhorou na segunda metade do primeiro tempo, ficando mais com a bola e complicando a troca de passes do City. Na primeira finalização dos espanhóis no jogo, Vinicius Jr mandou para o fundo da rede.

Real Madrid encurrala o City, mas De Bruyne brilha O Real Madrid controlou a partida do segundo tempo, dando trabalho — especialmente pelos lados — para a defesa inglesa. Vini Jr, Rodrygo e Benzema flutuavam pelo campo, buscando espaços para ampliar o marcador. Quem balançou a rede, porém, foi De Bruyne, que aproveitou um raro momento do City no ataque para finalizar de fora da área e igualar o placar.