Com ingressos à venda no Acre, show de MC Pipokinha é cancelado após deputado ameaçá-la

A funkeira MC Pipokinha, que vem causando polêmica ao simular sexo oral no palco, teve mais um show cancelado. De acordo com o site Metrópoles, ela se apresentaria em Curitiba (PR), no próximo sábado (20), porém, o evento foi cancelado após uma polêmica causada pelo deputado estadual Tito Barrichello (União Brasil).

“Tendo em vista os últimos acontecimentos e divergências sobre a composição na apresentação do show, a Shed Curitiba optou pelo cancelamento do show da MC Pipokinha, que seria realizado no sábado dia 20/5”, diz o comunicado oficial da casa de shows.

Segundo o site, o cancelamento ocorreu devido a um pedido da Polícia Civil do Paraná à Justiça para que as apresentações de Pipokinha não acontecessem no estado.

No Instagram, o delegado e deputado estadual Tito Barichello já havia ameaçado a cantora: “Recado está dado para a MC Pipokinha. Com o apoio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, estamos providenciando que o show da MC Pipokinha não ocorra, mas, caso ocorra, estaremos lá garantindo que nenhum ato obsceno aconteça. Caso aconteça, a cantora sairá de lá algemada!”.

Em um vídeo, também publicado nas redes, ele celebrou o cancelamento: “Pessoal, notícia espetacular! Ficamos sabendo que o show da MC Pipokinha, que ia ser realizado na boate Shed, agora no dia 20, foi cancelado. Isso é uma notícia muito boa. Por que? Porque Curitiba, a República de Curitiba, mostra que nós somos diferentes, que o Código Penal aqui vigora, o Estatuto da Criança e do Adolescente vigora”, disse.

“Show pornográfico aqui somente em casas de prostituição, lugar de prostituta é em casa de prostituição. Os nossos jovens são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela [Pipokinha] que se apresente em outro local”, continua.

“Tivemos uma reunião com o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, conversamos com proprietário da Shed, e é uma vitória. Isso significa prevenção geral; é um recado para todos aqueles que pretendem praticar algum tipo de crime em Curitiba. Nós aqui em, Curitiba somos diferentes”, disparou.

No Acre, Pipokinha tem show confirmadíssimo, e a empresa Black Lounge trouxe um recado da cantora: “Salve para galera de Rio Branco no Acre, um beijão da Pi. E quando eu colar aí, já vai de bigode pra botar o bigode na minha xota”.

De acordo com as últimas atualizações da organização, a virada de lote dos ingressos acontece no dia 9 de maio.

Confira o vídeo na íntegra: