Com investimento de R$ 80 milhões, Bocalom anuncia recuperação de mais de 400 ruas

Na manhã desta sexta-feira (26), o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) anunciou investimentos totais de R$ 80 milhões somente para recuperação de ruas em Rio Branco. Sendo R$ 30 milhões, de imediato, para o Programa “Recupera Rio Branco”, a ser executado nos próximos 60 dias.

Serão beneficiadas 440 ruas em mais de 40 bairros atingidos pela enxurrada dos igarapés e cheia do Rio Acre. Também estão previstos serviços de limpeza geral, desobstrução de bueiros, reconstrução de calçadas, pavimentação de ruas entre outros.

“Nós nunca tivemos uma enchente tão grande como essa, o maior desastre de águas que Rio Branco já viu na vida dela e, evidentemente, que nós estamos dando o suporte para as pessoas que foram atingidas. Agora é a hora de arrumar as ruas. Tiramos todo aquele entulho. Foram retirados em tempo recorde, coisa que nunca aconteceu que Rio Branco, aconteceu agora e bem entendido”, disse o prefeito.

Bocalom destacou que serão gastos recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco.”Sabemos que o Governo Federal infelizmente tem uma burocracia muito grande para liberar dinheiro e, por isso, que eu liberei R$ 30 milhões de reais dos recursos próprios daquele dinheiro da gestão. Se não roubar o dinheiro dá, né?!”, enfatizou.

A previsão do prefeito ainda é de que após essa ação emergencial, outros R$ 50 milhões sejam investidos ma recuperação das demais ruas da cidade pelo programa “Asfalta Rio Branco”:

“Tenho fé em Deus que ao final do ano, a população vai agradecer e vai entender que a Prefeitura de Rio Branco agora existe, existe, está trabalhando muito. Eu destinei R$ 80 milhões pra gente trabalhar esse ano em ruas. A prefeitura de Rio Branco nunca botou um dinheiro desse tamanho em recuperação de rua. Esse dinheiro não é do governo federal nem do estado”.

O secretário municipal de Finanças e Infraestrutura, Cid Ferreira, destacou que as ações serão executadas em parceria com a iniciativa privada para que o prazo seja cumprido.

“Estamos empenhados em concluir tudo com muito êxito, entregarmos para a nossa população no prazo previsto de 60 dias, podendo se estender por mais 30 devido ao decreto emergencial. Temos pessoal, recursos e comprometimento. Aqui exige uma uma atenção muito especial por conta da alagação, mas vamos atender as dez regionais do nosso município e será um trabalho espetacular. Vocês vão ver como é que vai ficar essa cidade”, concluiu.