Com mais de 1,5 mil pessoas confirmadas, Tribe Beat acontece neste sábado; veja local

Pela primeira vez, a maior duo de música eletrônica do Brasil, Dubdogz, vem para o Acre e quem traz o ‘duo’ é a Tribe Beat, que acontece neste sábado (27). A festa já tem 1500 pessoas confirmadas e os ingressos seguem a venda. A Tribe receberá os amantes de música eletrônica na parte interna do Parque de Exposições.

“Dia 27 de maio vamos escrever mais um capítulo da nossa história no galpão do parque de esposições com a estrutura que a gente merece e para receber o fenômeno Dubdogz. 1500 metros de área coberta, estacionamento, segurança, praça de alimentação e bares”, diz uma publicação no Instagram oficial da festa.

Outro artista nacional comfirmado na Tribe Beat, é Sandeville, dono de sucessos como “So Many Times”, “Show me Love” , “Wherever U Ganma Go” “Better Kiss” e muitos outros, fará o Warm Up.

Os ingressos ainda estão sendo vendidos para ouvir a maior ‘duo’ do Brasil. Para adquirir os ingressos, basta ir nos pontos de venda Vendas: Pão de Queijo Conveniência, Salu Lounge, Marybijoux, Casa da Sogra e Desaster Skate Shop ou no link https://www.ticmais.com/dubdogz.

Quem é Dubdogz?

Dubdogz é uma dupla de música eletrônica formada pelos irmãos gêmeos Marcos Ruback Schmidt e Lucas Ruback Schmidt. Nascidos em Juiz de Fora, Minas Gerais, os jovens contabilizam mais de 10 anos de carreira. Após amadurecimento artístico e musical, o projeto Dubdogz teve início em 2016, com o primeiro grande sucesso sendo o remix de “Pumped Up Kicks”, da banda Foster The People, em colaboração com Joy Corporation, com mais de 20 milhões de streams no Spotify.