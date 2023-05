Com Marina fritada pelo Governo, Jorge Viana pode assumir sua vaga, diz Estadão

A relação entre a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a acreana Marina Silva (Rede) e o Governo Lula dá um sinal de esperança de vaga no primeiro escalão para o ex-governador, também acreano, Jorge Viana (PT-AC). É o que diz o Estadão, que enfatiza que apesar da pauta ambiental ser um dos principais temas da agenda de poder no exterior, não é obrigatório saber falar inglês, igual acontece na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

O ex-governador do Acre foi afastado do cargo de presidente da Apex por não falar inglês após uma decisão judicial na última segunda-feira (22). A juíza federal Diana Wanderlei atendeu ao pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL), que acionou a justiça no mês passado, tentando reverter a nomeação de Viana, em virtude da falta do inglês no currículo.

Segundo o Estadão, aliados a Jorge Viana apostam que seria um gesto de acolhimento ao político e que ele teria perfil para o cargo.

Relação da ministra com o Governo Lula

A relação que parece ter ficado tensa entre a ministra Marina Silva e o presidente Lula tem sido destaque nos principais jornais do Brasil. Um dos motivos tem a ver com a licença para a Petrobras perfurar poço de petróleo no litoral do Amapá. Lula chegou a dizer “achar difícil” que haja esse imapcto para o meio ambiente e Marina, por sua vez, disse que a decisão foi “técnica”.