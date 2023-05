Ifac divulga lista final de inscritos em cursos técnicos e superiores

O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou na última sexta-feira (26) a lista final de inscritos no processo seletivo do instituto superior de ensino para cursos técnicos e superiores.

Com vagas para capital, Sena Madureira, Tarauacá e Epitaciolândia, o resultado preliminar dos procedimentos de heteroidentificação e análise documental será publicado no dia 21 de junho.

A próxima etapa do processo é a convocação dos candidatos autodeclarados negros que se inscreveram nas vagas das ações afirmativas/cotas sociais para a realização do processo de heteroidentificação e entrega de documentos para comprovação da condição de cotista. A convocação será publicada na página do edital na segunda-feira, dia 29 de maio.

O resultado final do processo seletivo e a convocação para matrícula da 1ª chamada para candidatos em todas as vagas será divulgado no dia 28 de junho. A matrícula da 1ª chamada será no período de 30 de junho a 06 de julho.

Para conferir a lista final de inscritos nos cursos técnicos; veja abaixo

https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/4805/

Para conferir a lista final de inscritos nos cursos superiores; veja abaixo

https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/4803/