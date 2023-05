Com vagas para nacional, Campeonato acreano de Xadrez 2023 abre inscrições

Neste mês de maio, foram abertas as inscrições para o Campeonato Acreano de Xadrez 2023. O evento é promovido pela Federação Acreana de Xadrez (FXA) e os participantes classificados irão concorrer no cenário nacional, em diferentes categorias.

A competição vale seis vagas para o Campeonato Brasileiro Escolar, sete vagas para o Chess Open 2023, com passagens aéreas e hospedagens que dependem da ajuda do Governo do Acre, e uma vaga para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).

Ademais, sua dinâmica segue o sistema suíço com auxílio do programa operacional Swiss Manager em seis rodadas, com o ritmo de 1h mais acréscimo de 30 segundos por lance no Absoluto. Nas demais categorias, o tempo será de 30 min sem acréscimos.

Neste ano, os participantes estão em cinco categorias, sendo elas, Aberto (ambos os naipes), Sub-18, Rating (1600), Rating (1800) e para estudantes com idades entre 12 e 14 anos. Conforme o FXA, até a sexta-feira (31), a taxa cobrada para adultos é de R$100, no entanto, os enxadristas do naipe feminino e os do sub-18 têm 50% de desconto no valor.

O Campeonato Acreano de Xadrez 2023 recebe o apoio da Secretaria de Estado de Educação,Cultura e Esportes, do Governo do Acre, Unama Campus Rio Branco e do Via Verde Shopping, local onde será sediado nos dias 9, 10 e 11 de junho. As pessoas interessadas em participar podem entrar em contato por meio do e-mail: [email protected] ou ainda, por meio do número (68) 98110-6081.