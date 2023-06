Como limpar as botas corretamente para que elas durem mais

O inverno está chegando e as vitrines das lojas já estão cheias de novidades. Os modelos de botas são os mais desejados da estação e se você está em busca de novos pares para aumentar sua coleção de calçados, saiba que é importante fazer a manutenção correta para que durem mais tempo em perfeito estado.

Como limpar suas botas para não estragarem?

A limpeza regular de suas botas pode ajudar a prolongar sua vida útil e evitar que elas estraguem. Aqui estão algumas dicas úteis:

Retire a sujeira grossa

Use uma escova de cerdas macias ou um pano úmido para remover a sujeira grossa, como lama ou poeira, da superfície das botas. Certifique-se de remover toda a sujeira, pois ela pode danificar o material da bota com o tempo.

Lave as botas com água

Se as botas estiverem muito sujas, lave-as com água fria ou morna. Não use água quente, pois isso pode danificar o material da bota. Use um sabão suave para limpar as botas e enxague-as bem para remover todo o sabão.

Deixe as botas secarem ao ar livre

Nunca coloque as botas diretamente no sol ou perto de uma fonte de calor para secar, pois isso pode danificar o material da bota. Em vez disso, deixe-as secar naturalmente ao ar livre em um local bem ventilado.

Aplique um protetor de couro

Para proteger suas botas contra a umidade e manchas, aplique um protetor de couro antes de usá-las. Isso ajudará a manter as botas limpas e secas por mais tempo.

Armazene as botas corretamente

Quando você não estiver usando suas botas, guarde-as em um local fresco e seco. Use um suporte de bota para manter sua forma e evite colocá-las em uma pilha, pois isso pode deformá-las.

Elimine o mofo

Um dos problemas que podem prejudicar suas botas e outros calçados é o acúmulo de mofo na sapateira ou no armário. Confira alguns produtos que podem ajudar a controlar o problema e evitar que o mofo se espalhe:

Vinagre branco: o vinagre branco é um desinfetante natural e pode ajudar a matar o mofo. Dilua o vinagre em partes iguais com água morna e aplique em toda a área afetada. Deixe agir por algumas horas e, em seguida, limpe com um pano limpo e seco.

Bicarbonato de sódio: o bicarbonato de sódio é outro produto natural que pode ajudar a remover o mofo. Faça uma pasta misturando bicarbonato de sódio e água e aplique na área afetada. Deixe agir por algumas horas e, em seguida, limpe com um pano úmido e seque com um pano limpo

Óleo essencial de tea tree: o óleo essencial de tea tree é um óleo natural com propriedades antifúngicas. Misture algumas gotas deste óleo com água e aplique nas áreas afetadas. Deixe agir por algumas horas e, em seguida, limpe com um pano limpo e seco.

Suco de limão: o ácido cítrico no suco de limão pode ajudar a matar o mofo. Aplique o suco de limão nas áreas afetadas e deixe agir por algumas horas. Em seguida, limpe com um pano úmido e seque com um pano limpo.

Antes de aplicar qualquer produto caseiro, certifique-se de fazer um teste em uma pequena área para garantir que ele não danifique o material do armário. Além disso, lembre-se de usar luvas de proteção e ventilador para evitar a inalação de qualquer produto químico ou solução.