Como tirar o certificado de proficiência em inglês? Confira a seguir

O domínio da língua inglesa é cada vez mais importante para diversas áreas de atuação, e pode ser um requisito para ingressar em universidades estrangeiras ou para conseguir um emprego em grandes empresas internacionais.

Mas como comprovar essa habilidade? Uma das opções é obter um certificado de proficiência em inglês. Se você está em busca desse objetivo, confira as dicas a seguir sobre o assunto e como tornar esses passos em algo bem útil e simples.

O que é um certificado de proficiência?

O certificado de proficiência é um documento que comprova o nível de conhecimento e habilidades que uma pessoa possui no idioma.

Ele é amplamente reconhecido como um padrão internacional de avaliação da capacidade de comunicação na língua e pode ser exigido em diversas situações, como para ingressar em uma universidade ou para conseguir um emprego em empresas multinacionais.

A certificação pode ser obtida por meio de testes específicos, que avaliam habilidades de leitura, escrita, compreensão auditiva e expressão oral em diferentes níveis, desde o básico até o avançado.

Esses testes são administrados por instituições credenciadas e renomadas em todo o mundo, como a Cambridge English, ETS (Educational Testing Service) e IELTS (International English Language Testing System).

O certificado de proficiência em inglês é uma forma de demonstrar aos empregadores e instituições de ensino que se tem a habilidade necessária para se comunicar de maneira eficiente.

Como são os testes aplicados por instituições?

As instituições que aplicam testes de habilidade em inglês geralmente possuem seus próprios modelos de avaliação e critérios de pontuação.

O TOEFL é um teste padronizado que avalia as habilidades de leitura, escrita, audição e fala. Ele é aplicado em formato online e possui uma duração média de 3 horas.

Já o IELTS avalia as mesmas habilidades do TOEFL, porém é mais comum em países de língua inglesa, como Reino Unido, Austrália e Canadá. Ele também é aplicado em formato online ou presencial e possui uma duração média de 2 horas e 45 minutos.

O IELTS é amplamente reconhecido internacionalmente e pode ser aplicado em formato online ou presencial, dependendo do teste escolhido.

Em geral, esses exames são compostos por questões de múltipla escolha, perguntas abertas e tarefas de escrita e fala.

As pontuações variam conforme o nível de proficiência, com alguns testes utilizando escalas de pontuação de 0 a 120 ou de 0 a 9. As instituições geralmente possuem requisitos mínimos de pontuação para aceitá-los como comprovante.

Níveis de proficiência em inglês

Existem vários sistemas para classificar os níveis de proficiência em inglês, mas um dos mais conhecidos é o Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR), amplamente utilizado em todo o mundo.

O CEFR divide a competência em seis níveis, cada um com suas próprias características:

A1 (iniciante) — entende e usa expressões familiares e cotidianas, além de informações básicas sobre si e o mundo ao seu redor;

A2 (básico) — lida com situações simples, como compras, comunicação básica com falantes nativos e descrever experiências e eventos pessoais;

B1 (intermediário) — capaz de entender e comunicar-se na língua inglesa em situações cotidianas, como trabalho, viagens e relacionamentos pessoais, além de escrever textos simples;

B2 (intermediário avançado) — entende e comunica-se com fluência em uma ampla variedade de conteúdos e situações, além de escrever textos detalhados e coerentes;

C1 (avançado) — a conversação acontece de maneira eficaz em uma ampla variedade de situações complexas, além de produzir textos claros e bem instruídos;

C2 (mestre) — proficiente para entender e falar com facilidade e precisão em qualquer situação, além de produzir textos claros, fluentes e complexos.

Como tirar o certificado de proficiência em inglês?

Para obter o certificado de proficiência em inglês, é necessário realizar as provas em centros autorizados pelas instituições que oferecem o exame.

É importante estar ciente das datas de inscrição e pagamento, que geralmente giram em torno de 200 dólares, embora a taxa possa variar devido a questões cambiais.

É válido ressaltar que não há requisitos mínimos de conhecimento da língua para realizar o exame. As habilidades avaliadas incluem leitura, conversação, compreensão auditiva, escrita e redação, e todas as partes são realizadas no mesmo dia com prazos específicos.

É recomendado que se acompanhe a variação cambial para ter uma ideia mais precisa do valor a ser pago.

Dica Bônus: Curso intensivo de inglês online

Fazer um curso intensivo de inglês on-line pode ajudá-lo a obter um certificado de proficiência devido a seu foco no aprimoramento de habilidades em todas as áreas do idioma, desde a leitura até a escrita e fala.

O curso é geralmente projetado para cobrir todo o conteúdo que será testado no exame de certificação e pode fornecer aos alunos a oportunidade de praticar suas habilidades em um ambiente de aprendizado interativo e colaborativo.

Além disso, o formato online permite que os alunos estudem no conforto de suas próprias casas, o que pode ser mais conveniente e econômico do que as aulas presenciais.

Faça a sua inscrição agora e embarque nessa jornada rumo ao sucesso linguístico. Inicie aqui sua jornada de fluência!