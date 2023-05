O WhatsApp se tornou um dos principais meios de comunicação via internet no Brasil, utilizado tanto para fins pessoais quanto profissionais.

O aplicativo também fornece alguns dados que proporcionam maior imersão nas conversas, como a capacidade de verificar se o destinatário recebeu as mensagens ou se ainda está online. Este último detalhe, contudo, pode ser um problema para algumas pessoas e, por isso, separamos um tutorial de como tirar o status de “online” do seu perfil do WhatsApp.

Vale destacar que esta configuração impede que os demais usuários saibam quando você estiver utilizando o aplicativo de mensagens. Isso também se estende à versão Web do WhatsApp, caso a tenha habilitado e a use no navegador de seu computador.

Abra o aplicativo

Vasculhe a sua área de trabalho ou lista de apps pelo WhatsApp e clique sobre o ícone para abri-lo;

Acione o menu de ações

Na página inicial do app, clique nos “três pontinhos”, no lado direito superior, para exibir as ações do menu;

Selecione a opção correta

Dentre as ações disponíveis, selecione o botão intitulado de “Configurações”;

Escolha a aba especificada

Uma série de abas deve abrir em seguida. Procure e clique sobre o botão “Privacidade”;

Acesse as configurações de visualização

Clique no primeiro botão, chamado de “Visto por último e online” para ser direcionado até às configurações de visualização;

Altere as configurações desejadas

Por fim, selecione os últimos botões de cada uma das abas para retirar o status de online do seu perfil.