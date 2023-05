Concurso da Prefeitura de Rio Branco oferece quase 70 vagas para diversas áreas; confira

O concurso público anunciado pela Prefeitura de Rio Branco tem mais de 60 vagas disponíveis. As informações sobre o certame foram dadas em coletiva à imprensa, nesta terça-feira (16).

Ao todo, são 68 oportunidades – entre chamamento imediato e cadastro de reserva -, sendo para a administração direta: 02 vagas para técnico de informática, com remuneração inicial de R$ 1.700; 04 vagas para auditor municipal de controle externo, com remuneração inicial de R$ 7.720,94; 08 vagas para contador, sendo uma para PCD, com remuneração inicial de R$ 6.500; e 05 vagas para procurador municipal, sendo uma para PCD, com remuneração inicial de R$ 18.840.

Todos possuem carga-horária de 30 horas semanais.

Na administração indireta, as oportunidades são: 02 vagas para analista previdenciário – assistente social, com vencimento inicial de R$ 4 mil; 02 vagas para analista previdenciário – contador, com vencimento inicial de R$ 6.500; 02 vagas para analista previdenciário – tecnologia da informação, com remuneração inicial de R$ 4 mil; e 02 vagas para procurador jurídico previdenciário, com vencimento inicial de R$ 7.134.

Com exceção do contador, que deve cumprir 30 horas semanais, a carga-horária para os demais cargos é de 40 horas semanais.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, a realização das provas, objetiva e discursiva, e a entrega dos títulos da administração direta ocorrerá no dia 9 de julho; a da administração indireta será no dia 16 de julho de 2023.

“Nós temos um problema sério que já vem há bom tempo: é que a Procuradoria-Geral do município já teve 16 procuradores. Hoje, nós temos apenas 14 atuando, só que a demanda do município é muito grande. Depois da nossa gestão, ela ampliou demais. Muitos serviços que o Estado fazia e que o município não fazia, foram puxados para ele”, argumentou.

“Outra questão é: a Prefeitura não tem contadores. Por isso, precisamos fortalecer nossa equipe, garantir um serviço rápido e de qualidade. Esse concurso é muito importante. Ao todo. são 68 vagas, incluindo aí os cadastros de reserva. Então, eu fico muito feliz”, continuou.

O edital está previsto para ser publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (17). A banca realizadora é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

Há mais de 15 anos não há concurso para a Procuradoria-Geral do Município.

Formação superior para cada cargo:

Técnico em Informática: certificado, devidamente registrado, de conclusão de ensino médio completo, fornecido por instituição reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação e Certificado de Conclusão de Curso de Técnico de Informática ou equivalente.

Auditor Municipal de Controle Interno: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior (bacharelado ou licenciatura), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Contador: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no conselho regional da classe.

Procurador Municipal: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovação de experiência forense de no mínimo dois anos, no exercício da advocacia ou de atividades correlatas ou assemelhadas e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Analista Previdenciário – Assistente Social: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no conselho regional da classe.

Analista Previdenciário – Contador: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no conselho regional da classe.

Analista Previdenciário – Tecnologia da Informação: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Computação ou Informática ou em qualquer área de formação plena, acrescido de especialização na área de Computação ou Informática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida

pelo Ministério da Educação.

Procurador Jurídico Previdenciário: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).