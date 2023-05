Concurso de Qualidade de Café abre inscrições no Acre; prêmios passam de R$180 mil

A 1ª edição do Concurso de Qualidade do Café do Acre, QualiCafé, para produtores de todo o estado, tem inscrições abertas até o dia 14 de julho. As premiações passam dos R$180 mil. A iniciativa é do Governo do Acre, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), com apoio de empresas e indústrias locais.

O vencedor vai ganhar uma estufa para secagem de café, com valor equivalente a R$150 mil, o segundo lugar vai levar R$ 10.833 e o terceiro lugar vai ser premiado com R$ 10.500. O quarto colocado, segundo o governo, vai ganhar R$ 10.050 e o quinto será contemplado com prêmio no valor de R$ 5.050. Os prêmios vão ser oferecidos pelas empresas parceiras do evento.

Previsto para acontecer em setembro deste ano, o concurso vai avaliar a classificação física e sensorial, identificando, premiando e promovendo os cafés produzidos no Acre, com o objetivo de fortalecer todos os elos da cadeia.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas escritórios da Secretaria de Agricultura em todos os municípios acreanos. No ato da inscrição, o participante deve entregar cópia do RG, CPF, documentos que comprovem a posse da propriedade, ficha de inscrição preenchida e assinada.