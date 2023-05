Concurso efetivo da Educação deve ser lançado no segundo semestre; saiba mais

A sindicalista Rosana Nascimento participou de uma reunião na terça feira (02), com o secretário de educação, Aberson Carvalho, que confirmou a divulgação do edital para o concurso efetivo da educação no segundo semestre de 2023.

A previsão é que sejam ofertadas cerca de 3 mil vagas efetivas para professores e pelo menos 1 mil vagas para demais servidores da educação. De acordo com Rosana Nascimento, as vagas são necessárias para cobrir as aposentadorias dos profissionais.

“Desde o último concurso efetivo, em 2018, e desde lá, nós tivemos muitas aposentadorias, só de professor, já dá mais de 3 mil vagas.”

Ainda de acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac), a realização do concurso é muito importante para a categoria.

“Nós sempre fomos defensores do concurso público, nunca gostamos dessa quantidade enorme de professores provisórios. Esse efetivo é uma pauta que a gente vem cobrando a muito tempo, existe essa necessidade e o concurso para nós é bom, pois valoriza mais o profissional e dá estabilidade”, destaca.

O secretário Aberson Carvalho já havia anunciado o concurso efetivo da educação durante a cerimônia de posse dos professores do cadastro reserva, aprovados no último concurso efetivo, em 2018. O evento foi realizado no auditório da Secretaria Estadual de Educação, no dia 27 de março.