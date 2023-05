Concurso Funai 2023 é oficialmente autorizado com 502 vagas

A Fundação Nacional dos Povos indígenas (Funai) preencherá 502 vagas em várias carreiras dos níveis médio e superior.

Nível médio:

Agente em Indigenismo: 152 vagas

Remuneração: R$5.349,07

Nível superior:

Administrador: 26 vagas

Antropólogo: 19 vagas

Arquiteto: 1 vaga

Arquivista: 1 vaga

Assistente Social: 21 vagas

Bibliotecário: 6 vagas

Contador: 12 vagas

Economista: 24 vagas

Engenheiro: 20 vagas

Engenheiro Agrônomo: 31 vagas

Engenheiro Florestal: 2 vagas

Estatístico: 1 vaga

Geógrafo: 4 vagas

Indigenista Especializado: 152 vagas

Psicólogo: 6 vagas

Sociólogo: 12 vagas

Técnico em Assuntos Educacionais: 2 vagas

Técnico em Comunicação Social: 10 vagas

Remuneração: R$6.420,87

Total: 502 vagas

O edital do concurso Funai, conforme a portaria de autorização, será publicado em até seis meses, ou seja, até 2 de novembro. As provas serão aplicadas dois meses após a publicação do edital, ou seja, acontecerão até janeiro de 2024.

Saiba tudo sobre a autorização do concurso Funai

Próximos passos para o concurso Funai 2023

Após a publicação da autorização oficial para a realização do concurso Funai 2023, o próximo passo deverá ser os trâmites para definir a banca organizadora da seleção.

Uma comissão deverá ser formada para tocar os preparativos iniciais como, por exemplo, a elaboração do termo de referência, também conhecido como projeto básico, que funciona como um espelho para o edital.

Esse documento é utilizado para que as bancas analisem as principais características da seleção e apresentam propostas para organizarem a seleção.

Conforme consta na portaria autorizativa, o edital deverá ser publicado em até seis meses, ou seja, até 2 de novembro de 2023.

Presidente da Funai quer mais um edital em 2024

A presidenta da Funai, Joênia Wapichana, já disse publicamente que, além do novo concurso, há a necessidade de mais um edital em 2024, sendo este para cargos específicos e regionalizados.

“Para o ano que vem, estamos requerendo concursos mais específicos, regionalizados, com outros cargos, porque esses aí são de cargos vagos (…) concursos mesmo para possibilitar uma melhor estrutura da Funai, vamos precisar no ano que vem também”, disse a presidente à Radioagência Nacional.

Atualmente, a Funai conta com cerca de 2.500 funcionários, mas somente 1.400 são efetivos. Há ainda mais de 2 mil cargos vagos na fundação.

“A recomposição da força de trabalho da fundação, por meio de concurso público, é fundamental para o cumprimento da missão do Governo Federal de proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil”, afirmou Guajajara.

Veja como foi o último concurso Funai

O último concurso Funai foi realizado em 2016. Na época, a oferta inicial foi de 220 vagas, mas segundo informações do órgão, foram convocados todos os aprovados e mais 50% dos classificados excedentes.

As oportunidades foram todas para o nível superior, nos cargos de contador, engenheiro agrônomo, engenheiro (agrimensor e civil) e indigenista especializado.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva e discursiva. As disciplinas cobradas abrangiam Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

A parte específica variava de acordo com a vaga concorrida. Já os Conhecimentos Gerais englobavam: