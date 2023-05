Concurso IBGE: 3.044 vagas solicitadas para novo edital

Um novo pedido de autorização para o concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi enviado e, dessa forma, cresce a expectativa pela realização do certame para servidores!

A nota técnica solicita a autorização para o provimento de 3.044 vagas, sendo 1.196 de nível superior e 1.848 de nível médio.

As oportunidades seriam distribuídas entre os seguintes cargos:

Analistas: 588 vagas;

Tecnologistas: 597 vagas;

Pesquisadores: 11 vagas; e

Técnicos: 1.848 vagas.

Dentre as justificativas para a realização de um novo concursp IBGE, destaca-se o alto número de vacâncias devido a exonerações, falecimentos e aposentadorias. O Instituto informa, ainda, que 25% dos servidores já estão aptos a solicitarem a aposentadoria e deixarem seus cargos vagos.

O documento conta com um cronograma previsto para a realização dos eventos envolvendo o certame. A contratação da banca organizadora seria realizada no mês de junho e a publicação do edital em julho. A provas seriam aplicadas em novembro e, por fim, os aprovados seriam nomeados em março de 2024.

Veja, detalhadamente:

Veja como o IBGE pretende distribuir os servidores nas Superintendências espalhadas pelo país: