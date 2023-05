Concurso MEC: edital pode ser autorizado em maio; confira

A autorização de um novo concurso MEC (Ministério da Educação) já está na mira do governo federal e deverá acontecer em breve!

A expectativa é que o certame seja autorizado ainda no mês de maio, de acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista concedida ao Correio Braziliense.

Entretanto, antes do concurso MEC, Esther Dweck prevê entre 1.500 e 2.000 vagas autorizadas na primeira semana de maio para provimementos no Incra, Ministério da Gestão e Inovação (MGI), Funai e Ministério do Meio Ambiente, estes dois últimos, autorizados nesta terça-feira, 2 de maio. Veja detalhes aqui!

Conforme informou a ministra, em uma segunda rodada, que deve acontecer até o final do mês, serão autorizados os certames para os Ministérios da Educação, do Planejamento e do Trabalho, com cerca de mais 2.000 vagas, totalizando, assim, 4.000 vagas autorizadas em maio.

Apesar da boa notícia, ainda não existem informações a respeito do quantitativo de vagas a serem autorizadas somente para o concurso MEC ou quais serão os cargos disponibilizados. Sabe-se, porém, que o Ministério possui, atualmente, 33.810 cargos vagos e apenas 651 postos ocupados.

Último concurso MEC

O concurso público mais recente para efetivos do MEC ocorreu em 2009 e foi oganizado pelo antigo Cespe (hoje, Cebraspe).

Na ocasião, o certame foi destinado ao provimento de 265 vagas para o cargo de Agente Administrativo.

Os candidatos, na época, ingressaram no órgão com salário inicial de R$ 1.901,47. Foram exigidos conhecimentos nas seguintes áreas:

Língua Portuguesa;

Atualidades;

Noções de Informática; e

Conhecimento específicos.

De lá pra cara, o órgão realizou diversos processos seletivos temporários, como o edital de 2011 (também organizado pelo Cespe) que foi destinado ao provimento de 164 vagas de nível superior. O salário inicial do aprovado nesta seleção foi de R$ 8.300,00.

Resumo do concurso MEC