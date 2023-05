Concurso público: quase 28 mil cargos vagos em editais federais previstos

O concurseiro aguarda ansiosamente por novos editais de concurso público para diversos órgãos federais. De acordo com representantes do governo federal, deverão ser autorizadas 8 mil vagas até o mês de julho.

O processo de recomposição de servidores é visto pelo governo federal como uma necessidade. As autorizações serão realizadas em blocos e, além dos concursos já anunciados (Funai, MCTI e Ministério do Meio Ambiente), outros órgãos que não realizam concursos há muito tempo devem promover também novas seleções (IBGE, AFT, entre outros).

Somente nos certames já autorizados e previstos, o Executivo federal registra quase 28 mil cargos vagos (27.466 vacâncias). Boa parte desses números se encontram no portal de dados abertos, disponibilizados pelo governo federal.

Dos editais aguardados, o órgão que mais registra cargos vagos é o IBGE, com 7.524 vacâncias. Em seguida vem o Ibama com 3.565 cargos e o Banco Central (Bacen) com 3.092 vacâncias.

Confira mais detalhes abaixo:

Concurso MCTI: 2.866 cargos vagos

Concurso Ibama: 3.565 cargos vagos

Concurso EPPGG: 800 cargos vagos*

Concurso ICMBio: 1.369 cargos vagos

Concurso MMA: 564 cargos vagos

Concurso Funai: 2.375 cargos vagos

Concurso IBGE: 7.524 cargos vagos

Concurso Bacen: 3.092 cargos vagos**

Concurso Ipea: 376 cargos vagos

Concurso Polícia Federal – Administrativo: 734 cargos vagos***

Concurso AFT: 1.600 cargos vagos****

Concurso CVM: 170 cargos vagos

ANTT: 784 cargos vagos

Anatel: 476 cargos vagos

Anac: 577 cargo vagos

ANA: 108 cargos vagos

Anvisa: 129 cargos vagos

ANP: 129 cargos vagos

ANS: 103 cargos vagos

Antaq: 125 cargos vagos

Concurso público – novos salários para os aprovados

Os futuros aprovados nos próximos editais federais ingressarão já com os salários reajustados. Isso porque foi assinada a proposta que aumentou em 9% a remuneração dos servidores federais.

Vale a pena destacar que, além do salário, o auxílio alimentação também foi reajustado, passando de R$ 458,00 para R$ 658,00.

Confira abaixo algumas das novas remunerações dos servidores:

AFT

Auditor-Fiscal do Trabalho: R$ 23.420,83;

Bacen

Analista: R$ 20.924,80;

Procurador: R$ 22.905,79; e

Técnico: R$ 7.938,81.

CVM

Analista: R$ 20.924,80;

Inspetor: R$ 20.924,80; e

Agente Executivo: R$ 7.837,08.

PRF

Policial Rodoviário Federal (cargo de nível superior): R$ 10.790,87;

Agente Administrativo (cargo de nível médio): R$ 5.173,31.

Agências reguladoras

Analista Administrativo: R$ 15.050,25;

Especialista: R$ 16.413,35;

Técnico em Regulação: R$ 8.053,32; e

Técnico Administrativo: R$ 7.648,17.

Concurso público – panorama dos editais já autorizados

Confira abaixo um rápido panorama dos certames que já foram autorizados pelo governo federal. O prazo para publicação dos editais é de seis meses (a contar da autorização) e a previsão é de provimento a partir do mês de novembro. Saiba mais detalhes AQUI!

-Ministério do Meio Ambiente (MMA): o governo federal autorizou a realização de um novo edital de concurso público para o Ministério do Meio Ambiente. Certame ofertará 98 vagas para o cargo de Analista Ambiental. O salário inicial do aprovado será de R$ 9.735,70.

-Funai: o edital foi autorizado para o provimento de 502 vagas para níveis médio e superior de formação. O salário inicial do aprovado será de até R$ 7.296,31.

-MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação): o certame foi autorizado em abril para o provimento de 814 vagas (cargos de Analista, Pesquisador e Tecnologista). O salário inicial do aprovado poderá chegar a R$ 19 mil.