Concurso TRE AC: órgão tem interesse no edital unificado

O concurseiro aguarda ansiosamente pelo novo concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Diversos TREs já manifestaram a intenção em participar da seleção e, entre eles, o TRE AC (Tribunal Regional do Acre).

Ainda não há detalhes sobre um possível quantitativo de vagas, mas a expectativa é de que o edital saia no mês de agosto de 2023. Saiba mais!

Tem interesse em ingressar no TRE AC por meio do edital do concurso TSE unificado? Então confira mais detalhes sobre o certame e o órgão!

Concurso TRE AC – cargos vagos

De acordo com dados disponibilizados pelo próprio portal da transparência do órgão, o TRE AC possui, no momento, 5 cargos vagos. São 4 cargos vagos para o quadro de Técnicos e uma vacância registrada para os cargos de Analista. Veja:

Cargo de Técnico será de nível superior?

Em eventual participação do TRE AC no concurso TSE Unificado, os cargos de Técnico poderão exigir nível superior de formação.

Isso porque foi publicada a Lei 14.456, que passou a exigir a formação de nível superior para o quadro de Técnico Judiciário.

O texto é polêmico e, no momento, a validade da mudança já está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.338/DF deverá ser votada em breve. Saiba mais AQUI!

Concurso TRE AC – aprovados ingressarão com salários reajustados!

Foi publicada a Lei 14.523/23, que reajustou o vencimento básico dos cargos em 18,13%. O reajuste será feito de forma escalonada até 2025. Veja:

I – 6% (seis por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2023;

II – 6% (seis por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2024;

III – 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Já com os 18,13% de reajuste, a remuneração inicial do aprovado será de:

Técnico Judiciário: R$ 9.052,54;

Analista Judiciário: R$ 14.852,66;

Técnico Judiciário/Agente da Polícia Judicial: R$ 10.372,70; e

Analista/Oficial de Justiça: R$ 17.018,67.

Além das remunerações citadas acima, o servidor ainda faz jus aos seguintes benefícios:

Auxílio Alimentação: R$ 1.203,76;

Auxílio pré-escolar: R$ 951,84 (filhos até 6 anos);

Assistência médica de R$ 579,39;

Como foi o último concurso TRE AC?

Organizado pela AOCP, o último concurso TRE AC (realizado em 2015) ofertou três vagas, além de cadastro reserva para os seguintes cargos:

Nível médio

Técnico Judiciário – Área Administrativa: CR;

Nível superior

Analista Judiciário – Área Administrativa – especialidade em Contabilidade: 2 vagas;

Analista Judiciário – Apoio especializado em Engenharia: 1 vaga; e

Analista Judiciário – Área Judiciária: CR.

Apesar de ter ofertado apenas 3 vagas imediatas, o TRE AC convocou 37 aprovados. Sendo 26 Técnicos e 11 Analistas.

Resumo concurso TRE AC

Situação: previsto para 2023 (edital unificado TSE)

Vagas: a definir

Cargos: a definir

Salários: até R$ 13,2 mil (após reajuste)

Link do último edital