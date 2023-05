Concursos 2023: veja os editais previstos para maio

Maio chegou recheado de oportunidades para você, futuro servidor! São quase 90 editais que podem ser publicados a qualquer momento.

Concursos 2023: Nacional

Conselho Federal dos Representantes Comerciais

Está definida a banca do concurso do Conselho Federal dos Representantes Comerciais! O Instituto Consulplan foi escolhido para organizar e executar o certame. O edital deve ser publicado em breve.

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

O concurso público do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional está com banca definida e o próximo passo é a publicação do edital de abertura! O Instituto Quadrix foi a empresa escolhida para organizar o certame.

Conselho Federal de Psicologia

O Conselho Federal de Psicologia definiu o Instituto Quadrix como banca organizadora do concurso público. A definição da banca é a última etapa antes da publicação do edital.

Concursos 2023: Distrito Federal

Secretaria de Saúde do Distrito Federal – DF

O novo certame da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para técnico e analista está próximo de ser publicado. O Instituto Consulpam foi definido como banca organizadora do certame.

Planejamento e Infraestrutura do Distrito Federal – DF

O concurso Planejamento e Infraestrutura DF já possui banca definida! Consuplan foi a empresa contratada para a realização do primeiro concurso público do Planejamento e Infraestrutura do Distrito Federal. Serão 217 vagas de níveis médio e superior para os cargos de Analista e Técnico. Além disso, serão ofertadas oportunidades para formação de cadastro reserva.

Concursos 2023: Goiás

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – GO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás definiu o Instituto Quadrix como banca organizadora responsável pelo concurso público que ofertará vagas efetivas e formação de cadastro reserva em diversos cargos.

Prefeitura Municipal do Novo Gama – GO

O concurso público da Prefeitura Municipal do Novo Gama, localizada no estado de Goiás, será organizado pela banca ITAME. Em breve o edital será publicado.

Concursos 2023: Espírito Santo

Secretaria da Justiça do Espírito Santo – ES

A Secretaria da Justiça do Espírito Santo definiu a banca que irá planejar, organizar e executar o certame. O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE será responsável pelo edital que ofertará 600 vagas para o cargo de Inspetor Penitenciário.

Defensoria Pública do Espírito Santo – ES

O concurso público da Defensoria Pública do Espírito Santo será oficialmente executado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Serão 35 vagas para contratação imediata com iniciais de até a R$ 24.950.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – ES

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo irá publicar edital a qualquer momento. Organizado pela banca FACTO, o concurso ofertará vagas de níveis médio e superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 5.143,54.

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – ES

O edital do concurso IEMA pode sair nos próximos dias! A banca AOCP é responsável por executar o concurso Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A expectativa é que o edital oferte 34 vagas de nível técnico e superior com remuneração que pode chegar a R$ 6,5 mil.

Concursos 2023: Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

O concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro está com banca definida para o cargo de Juiz. Foi autorizada a contratação da banca Vunesp para realizar o próximo certame.

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – RJ

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro contratou a banca organizadora Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) para organização do concurso. O edital está previsto para o primeiro semestre de 2023.

Prefeitura do Rio de Janeiro – RJ

A Prefeitura do município do Rio de Janeiro irá publicar edital em breve. Organizado pela Fundação Getulio Vargas, o concurso ofertará vagas de níveis médio, técnico e superior para Contador, Fiscal de Rendas (ISS), Engenheiro e Professor.

Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro – RJ

A Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro já definiu, por meio de Dispensa de Licitação, a banca organizadora do certame. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi a instituição contratada.

Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro – RJ

O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro escolheu a Selecon como banca organizadora. O próximo passo já é a publicação do edital.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu – RJ

O Concurso da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, localizada no Rio de Janeiro, será organizado pela banca Instituto AOCP. O edital deve ser lançado em breve.

Concursos 2023: Minas Gerais

Tribunal de Justiça de Minas Gerais – MG

O novo concurso público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deve acontecer em breve. A banca MS Concursos é a selecionada para organizar o edital.

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais – MG

A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi a empresa escolhida para organizar o concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. A expectativa é que o edital oferte 19.871 mil vagas de níveis médio e superior.

Defensoria Pública de Minas Gerais- MG

O primeiro concurso da Defensoria Pública de Minas Gerais será aberto em breve. A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep foi contratada para a organização do edital. Serão vagas para Técnico e Analista da Defensoria Pública.

Prefeitura de Borda da Mata – MG

O Concurso Borda da Mata MG tem banca definida! O edital irá ofertar vagas para provimento de pessoal da Prefeitura Municipal . A banca que irá organizar o certame será a BRB Assessoria.

Concursos 2023: São Paulo

Polícia Militar do Estado de São Paulo – SP

Um novo concurso PM SP Oficial pode ter o edital publicado em breve. A banca que irá organizar o edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo será a Vunesp.

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SP

Está definida a banca do próximo concurso público da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A Fundação Vunesp foi a empresa escolhida para organizar edital que deve ofertar 15 mil vagas.

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – SP

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está próximo de publicar edital de concurso público. A Fundação Getulio Vargas – FGV foi a empresa escolhida para organizar o certame de níveis médio e superior.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região

O concurso TRF 3 está sendo organizada pela banca VUNESP. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região ofertará vagas para Analista em diversas especialidades e para Técnico nas especialidades de Segurança e Transporte e Enfermagem.

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

O concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região está com banca definida. A FCC é a responsável por organizar o certame. O TRT 15 abarca a cidade de Campinas e grande parte do interior de São Paulo.

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

A Fundação Vunesp foi a escolhida para planejar, organizar e executar todas as etapas do concurso da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Serão ofertadas 37 vagas de nível superior no cargo de Pesquisador Científico.

Santa Rosa do Viterbo – SP

A banca definida para organizar e planejar o concurso público da Prefeitura municipal foi a Objetiva Concursos. A banca irá organizar, planejar e executar o concurso Santa Rosa do Viterbo, localizada em São Paulo, para o provimento de vagas do quadro efetivo de pessoal do órgão.

Ministério Público do Estado de São Paulo – SP

Foi definida a banca do concurso MP SP para Analista Técnico Científico. Segundo o documento, a responsável pelo próximo certame do Ministério Público do Estado de São Paulo será a Vunesp.

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais – SP

O concurso IPREF Guarulhos SP está com a banca definida! A escolhida para organizar e executar o concurso Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais foi a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista – VUNESP.

Universidade Federal do ABC – SP

O concurso público da Universidade Federal do ABC, localizada no estado de São Paulo, já possui banca definida. A banda VUNESP foi contratada para organizar o certame.

Prefeitura de São Paulo – SP

O concurso ISS SP já possui bancas organizadoras. A Prefeitura de São Paulo deve publicar os editais no primeiro semestre de 2023. Serão 60 vagas para o cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal, 50 vagas para Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, além de outras em definição para Fiscal de Posturas Municipais.

Concursos 2023: Paraná

Prefeitura Municipal de Japira – PR

A Prefeitura Municipal de Japira. localizada no Paraná, contratou o Instituto Filadélfia de Londrina como banca para organizar seu próximo concurso público.

Prefeitura Municipal de Ivaí – PR

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unidade Estadual do Centro Oeste vai ser a responsável pelo próximo edital de concurso público da Prefeitura Municipal de Ivaí, localizada no Paraná.

Concursos 2023: Santa Catarina

Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina – SC

O concurso público para as Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina será organizado pela banca Fepese. O certame ofertará 7 vagas para os cargos de Agente Técnico e Agente Operacional.

Polícia Militar de Santa Catarina – SC

Um novo edital para o concurso de novos soldados da Polícia Militar de Santa Catarina está sendo finalizado. São 550 vagas previstas. A Cebraspe foi a banca escolhida para organizar a seleção.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – SC

A banca escolhida para organizar e executar o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina foi a Fundatec. As vagas ofertadas serão para o cargo de Técnico Administrativo e Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnólogo.

Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região

Foi definida a banca que será responsável pelo novo concurso público. A escolhida foi o Instituto Quadrix. O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região ofertará vagas de nível médio e superior.

SAMAE Jaraguá do Sul – SC

A Fundação Universidade Regional de Blumenau será a banca organizadora do próximo concurso do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul SC.

Prefeitura de Irineópolis – SC

A Prefeitura Municipal de Irineópolis, localizada em Santa Catarina deve ter o seu edital publicado em breve. A banca do próximo concurso será o instituto de Pesquisas, Pós-Graduação e Ensino de Cascavel, IPPEC.

Prefeitura de Funtrev – SC

A banca SS1 Serviços e Assessoria foi a escolhida pela Prefeitura Municipal de Treviso SC para realizar o próximo concurso da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Treviso.

Concursos 2023: Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da região 5

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da região 5 já possui banca definida para a realização do novo certame, que ofertará vagas imediatas e formação de cadastro reserva. A Legalle Concursos e Soluções Integradas LTDA foi a empresa escolhida.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – RS

A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Vunesp é a responsável pelo novo edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Concursos 2023: Pernambuco

Polícia Militar de Pernambuco – PE

O governador do Estado, Paulo Câmara, anunciou a autorização para a realização do concurso da Polícia Militar de Pernambuco. O nome da organizadora deve ser anunciado nas próximas semanas. A previsão que após a contratação da empresa, o edital de abertura seja publicado.

Prefeitura de Caruaru – PE

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) foi definido como banca organizadora do concurso público da Prefeitura Municipal de Caruaru, localizada no estado de Pernambuco. Serão 1.500 vagas para diversas áreas de atuação.

Empresa Municipal de Informática de Recife – PE

O edital do Concurso Emprel Recife PE está autorizado e será publicado em breve. Isso porque a Empresa Municipal de Informática de Recife PE definiu a banca organizadora do certame. A Cebraspe foi a instituição contratada.

Prefeitura de Guarda Olinda – PE

O edital para o Concurso Guarda Olinda PE, que já está autorizado, deve ser publicado em maio de 2023! A Prefeitura Municipal definiu a banca Consulpam como organizadora.

Concursos 2023: Rio Grande do Norte

Procuradoria Geral Municipal de Natal – RN

O concurso público da Procuradoria Geral Municipal de Natal será organizado pela banca Cebraspe. O concurso ofertará 5 vagas para Procurador Municipal.

Concursos 2023: Sergipe

Tribunal de Justiça de Sergipe – SE

O concurso TJ SE está prestes a acontecer. A Fundação Getúlio Vargas – FGV é a responsável pelo novo edital do Tribunal de Justiça de Sergipe.

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região

Um novo concurso TRT SE Juiz será aberto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, do Estado de Sergipe. A FGV organizará o concurso com a oferta de 300 vagas.

Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe – SE

Em contato com a equipe do Gran, o Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe que deve publicar edital para Subprocurador em 2023. A remuneração é de R$ 35.710,00. O Instituto AOCP deve organizar o certame.

Concursos 2023: Bahia

Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região

O concurso Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região será organizado pela banca BRB Assessoria e Concursos LTDA.

Companhia das Docas do Estado da Bahia – BA

O concurso público da Companhia das Docas do Estado da Bahia já está com banca organizadora. O Instituto AOCP foi escolhido para organizar o certame.

Prefeitura Municipal Camaçari – BA

O concurso Camaçari BA está com banca definida. A Prefeitura Municipal escolheu a banca Centro Brasileiro de Avaliação, Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe) para organizar o concurso público de Camaçari BA.

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – BA

Está definida a banca do próximo concurso público da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O Instituto AOCP foi a empresa escolhida. O edital deve ofertar vagas para cargos da carreira de técnico administrativo em educação.

Concursos 2023: Alagoas

Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas – AL

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas terá como banca organizadora do novo certame o Instituto Quadrix.

Concursos 2023: Piauí

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – PI

A banca escolhida para organizar e executar o concurso do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí foi o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB. As vagas serão para áreas administrativas e fiscais.

Concursos 2023: Ceará

Prefeitura Jaguaribara – CE

A banca do próximo concurso da Prefeitura Municipal Jaguaribara CE é o instituto Consulpam Consultoria Publico Privada.

Secretaria Municipal da Segurança Cidadã, Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza – CE

O concurso GCM Fortaleza CE pode ter edital publicado em breve. A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã, Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza anunciou a banca Idecan como organizadora do certame. Serão ofertadas 1.000 vagas para Guarda Municipal.

Concursos 2023: Paraíba

Prefeitura de Campina Grande – PB

Um novo edital para o Concurso Campina Grande PB deve ser lançado em breve, tendo em vista que já há uma banca organizadora contratada. A empresa selecionada é o Instituto IDECAN. O certame da Prefeitura do município deve ter mais de 500 vagas.

Concursos 2023: Tocantins

Universidade Federal do Tocantins – TO

A Universidade Federal do Tocantins deve publicar um novo edital no primeiro semestre de 2023. O certame já possui banca definida. A Fundação de apoio científico e tecnológico do Tocantins está responsável pela condução do certame.

Conselho Regional de Medicina de Tocantins

O concurso CRM TO para o Conselho Regional de Medicina de Tocantins terá edital publicado em breve, isso porque o Instituto QUADRIX foi definido como organizador.

Concursos 2023: Pará

Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – PA

Está definida a banca do próximo concurso público da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará. A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP foi a empresa escolhida.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – PA

O concurso SEDOP PA já está com banca definida. A CETAP organizará o certame da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. O Projeto Básico prevê a oferta de 31 vagas imediatas mais cadastro reserva para cargos de nível médio e superior.

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – PA

A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna será organizado pela banca CONSUPLAN. A expectativa é que o edital seja publicado em breve com a oferta de 219 vagas distribuídas em cargos de nível médio e superior.

Secretaria de Estado de Saúde Pública, do Estado do Pará – PA

O concurso SESPA pode ter o edital publicado em 2023! A Secretaria de Estado de Saúde Pública, localizada no Estado do Pará, contratou o Instituto Consuplan como banca organizadora do novo certame.

Agência de Transporte Metropolitano – PA

O Concurso AGTRAN PA está em fase de definição de banca! O concurso Agência de Transporte Metropolitano já possui a comissão especial que será responsável por organizar, coordenar, executar e concluir os trabalhos necessários à aplicação do Concurso Público.

Secretaria Municipal de Saúde

O Concurso SEMSA Santarém PA está com banca definida! O Instituto Vicente Nelson irá organizar o edital da Secretaria Municipal de Saúde.

Concursos 2023: Amapá

Tribunal de Justiça do Amapá – AP

O concurso TJ AP está com banca definida. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a responsável pelo novo edital do Tribunal de Justiça do Amapá. Os próximos passos são a elaboração e publicação do edital.

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá – AP

A banca do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá é a Fundação Getúlio Vargas – FGV. Serão 280 vagas de cadastro de reserva para o cargo de Oficiais Combatentes do Corpo Militar do Estado do Amapá.

Secretaria de Estado da Educação do Amapá – AP

A Secretaria de Estado da Educação do Amapá irá publicar mais um edital de concurso público em 2023. A Fundação Getulio Vargas foi a empresa escolhida para organizar o edital ofertará 319 vagas.

Concursos 2023: Roraima

Assembleia Legislativa de Roraima – RR

O concurso Assembleia Legislativa de Roraima será realizado para ingresso no cargo de Consultor Legislativo. Foi divulgado no Diário da Casa, a dispensa de licitação para contratação da Fundação Vunesp como organizadora.

Concursos 2023: Rondônia

Ministério Público de Rondônia – RO

O Cebraspe foi a empresa escolhida como organizadora do novo certame do Ministério Público de Rondônia. Há previsão de oferta de vagas para Analista Programador, Analista de Redes e Comunicação de Dados, Analista de Sistemas, Analista de Suporte Computacional, Analista Contábil, Analista em Auditoria, Analista Estatístico e Médico.

Concursos 2023: Acre

Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre – AC

Tudo indica que o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen Acre) tenha um novo edital em breve e oferte 260 vagas. A banca já está definida, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação será o responsável por organizar e realizar as provas do certame. Serão ofertadas vagas de nível médio e superior.

Polícia Militar do Estado do Acre – AC

O próximo edital será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O quadro Organizacional da Polícia Militar do Acre prevê 4 mil profissionais.

Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre – AC

A banca escolhida para organizar e executar o concurso Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre foi o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC.

Prefeitura de Rio Branco – AC

A Prefeitura Municipal do Rio Branco, localizada no Acre, deve publicar edital em breve. A banca IBADE organizará o certame. O próximo passo será a publicação do edital.

