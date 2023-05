Concursos públicos oferecem 29 mil vagas com salários de até R$ 33,8 mil

Concursos públicos oferecem 29.116 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 33,8 mil. Veja oportunidades de emprego. O maior concurso, com 5.268 vagas, é da Prefeitura de Morrinhos (GO).

O processo com salário mais alto (R$ 33,8 mil) é do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade. Clique aqui para conferir a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias.

A seguir, apresentamos uma lista de cargos selecionados, considerando os maiores números de vagas, as cidades grandes ou salários a partir de R$ 4.000.

TJ-ES (Tribunal de Justiça do Espírito Santo) – Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 33.830,96 / Inscrições: até 24/5 / Mais informações aqui

PGE-RR (Procuradoria-Geral do Estado de Roraima) – Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 33.748,91 / Inscrições: até 3/5 / Mais informações aqui

PC-AL (Polícia Civil de Alagoas) – Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 20.665,50 / Inscrições: até 10/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Fortaleza (CE) – Vagas: 50 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 14.864,93 até R$ 18.581,16 / Inscrições: até 5/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Domingos do Prata (MG) – Vagas: 106 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.302 até R$ 12.892,55 / Inscrições: de 15/5 até 14/6 / Mais informações aqui

UFPR (Universidade Federal do Paraná) – Vagas: 8 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.236,32 até R$ 9.616,18 / Inscrições: até 30/6 / Mais informações aqui

IFMA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão) – Vagas: 63 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.446,96 até R$ 9.616,18 / Inscrições: de 20/4 até 29/5 / Mais informações aqui

UFPI (Universidade Federal do Piauí) – Vagas: 22 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.446,96 até R$ 8.361,33 / Inscrições: até 8/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) – Vagas: 307 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.432,20 até R$ 8.302,76 / Inscrições: até 8/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Nova Odessa (SP) – Vagas: 89 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.972,69 até R$ 8.140,04 / Inscrições: até 2/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Bertioga (SP) – Vagas: 121 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.944,98 até R$ 6.360,61 / Inscrições: até 11/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Sítio d’ Abadia (GO) – Vagas: 688 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.302 até R$ 6.306 / Inscrições: de 17/5 até 6/6 / Mais informações aqui

TJ-BA (Tribunal de Justiça da Bahia) – Vagas: 277 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.725,10 até R$ 6.111,82 / Inscrições: até 10/5 / Mais informações aqui

UFPel (Universidade Federal de Pelotas)/RS – Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.638,66 / Inscrições: até 10/5 / Mais informações aqui

Corpo de Bombeiros do Piauí – Vagas: 400 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 3.817,73 / Inscrições: até 4/5 / Mais informações aqui

Seduc-RS (Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul) – Vagas: 1.500 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.019,27 até R$ 2.120,17 / Inscrições: até 02/5/ Mais informações aqui

Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação do Paraná) – Vagas: 1.256 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 2.372,93 / Inscrições: de 10/4 até 9/5 / Mais informações aqui

TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.004,65 / Inscrições: de 27/3 até 4/5 / Mais informações aqui

Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) – Vagas: 1 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 20.970,42 / Inscrições: de 2/5 até 31/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Araguari (MG) – Vagas: 336 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.952,80 até R$ 18.238,30 / Inscrições: de 17/4 até 17/5 / Mais informações aqui

Crea-ES (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo) – Vagas: 51 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.793,58 até R$ 11.718 / Inscrições: de 28/2 até 2/5 / Mais informações aqui

PM-MG (Polícia Militar de Minas Gerais) – Vagas: 3.170 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.360,83 até R$ 11.037,14 / Inscrições: de 1º/3 até 30/3 (soldados combatentes), de 20/3 até 19/4 (soldados especialistas e oficiais de saúde) e de 3/4 até 3/5 (oficiais com bacharelado em direito) / Mais informações aqui

Ipsemg (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais) – Vagas: 280 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.077,84 até R$ 5.358,06 / Inscrições: de 17/4 até 16/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Morrinhos (GO) – Vagas: 5.316 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.302 até R$ 7.364,03 / Inscrições: de 17/4 até 16/5 / Mais informações aqui

Exército – Vagas: 440 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.300 até R$ 7.500 / Inscrições: de 11/4 até 22/5 / Mais informações aqui

BB Tecnologia e Serviços – Vagas: 138 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.184,73 até R$ 4.369,45 / Inscrições: de 20/3 até 5/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Passa Tempo (MG) – Vagas: 221 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.302 até R$ 3.863,41 / Inscrições: de 8/5 até 7/7 / Mais informações aqui e aqui

Prefeitura de Aruanã (GO) – Vagas: 396 / Escolaridade: fundamental e médio / Salário: de R$ 1.378,15 até R$ 3.595,90 / Inscrições: de 8/5 até 5/6 / Mais informações aqui.

Guarda Municipal de Fortaleza (CE) – Vagas: 1.000 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 3.152,78 / Inscrições: até 8/5 / Mais informações aqui.

Prefeitura de Barreirinha (AM) – Vagas: 826 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.302 até R$ 2.500 / Inscrições: até 19/5 / Mais informações aqui

Seeduc-RJ (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro) – Vagas: 677 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.125,56 até R$ 2.647,30 / Inscrições: até 22/12 / Mais informações aqui

DPE-RS (Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul) – Vagas: 65 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.091,90 até R$ 7.794,11 / Inscrições: até 1/5 / Mais informações aqui

Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) – Vagas: 602 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.151,57 / Inscrições: de 24/4 até 2/6 / Mais informações aqui

MP-BA (Ministério Público do Estado da Bahia) – Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 28.723,95 / Inscrições: até 19/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Nova Maringá (MT) – Vagas: 84 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.544,97 até R$ 22.354,03 / Inscrições: até 25/5 / Mais informações aqui

PGM de Natal/RN (Procuradoria-Geral do Município) – Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 21.741,04 / Inscrições: de 3/5 até 24/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Taubaté (SP) – Vagas: 67 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.617,93 até R$ 12.547 / Inscrições: até 11/5 (edital 3) e de 2/5 até 2/6 (edital 4) / Mais informações aqui

Prefeitura de Itararé (SP) – Vagas: 68 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.320 até R$ 12.323,60 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

Marinha – Vagas: 42 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12 mil / Inscrições: de 7/6 até 25/6 / Mais informações aqui

Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais) – Vagas: 1.822 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.455,58 até R$ 11.982,14 / Inscrições: de 20/6 até 25/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Virgínia (MG) – Vagas: 33 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.563,88 até R$ 10.037,76 / Inscrições: até 11/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santo André (SP) – Vagas: 450 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.675,03 até R$ 9.710,65 / Inscrições: até 4/5 (edital 1) e de 4/5 até 19/6 (edital 2) / Mais informações aqui

Prefeitura de Jaguaribara (CE) – Vagas: 375 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.320 até R$ 9.631,84 / Inscrições: até 2/5 / Mais informações aqui

Ufal (Universidade Federal de Alagoas) – Vagas: 47 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.459,95 até R$ 9.616,18 / Inscrições: de 12/5 até 1º/6 / Mais informações aqui

Ufob (Universidade Federal do Oeste da Bahia) – Vagas: 26 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 9.616,18 / Inscrições: até 19/5 / Mais informações aqui

Câmara de Diadema (SP) – Vagas: 53 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.894,38 até R$ 8.908,27 / Inscrições: até 25/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Carlos (SP) – Vagas: 32 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.155 até R$ 8.306 / Inscrições: de 8/5 até 12/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cascavel (PR) – Vagas: 157 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.589,50 até R$ 8.073,70 / Inscrições: até 14/5 / Mais informações aqui

DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo) – Vagas: 506 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.003 / Inscrições: até 2/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Guarapari (ES) – Vagas: 64 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.280 até R$ 8.000 / Inscrições: até 18/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Araguatins (TO) – Vagas: 169 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.300 até R$ 8.000 / Inscrições: de 1º/5 até 29/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Bagre (PA) – Vagas: 297 / Escolaridade: alfabetizado, médio e superior / Salário: de R$ 1.601,86 até R$ 8.000 / Inscrições: até 30/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Peruíbe (SP) – Vagas: 44 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.684,85 até R$ 7.936,73 / Inscrições: até 11/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santa Helena de Goiás (GO) – Vagas: 265 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.302 até R$ 7.272 / Inscrições: de 25/5 até 20/6 / Mais informações aqui

Saneacre (Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre) – Vagas: 475 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.320 até R$ 7.161,76 / Inscrições: até 25/5 / Mais informações aqui

Câmara de Pelotas (RS) – Vagas: 12 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.485,03 até R$ 6.559,67 / Inscrições: até 11/5 / Mais informações aqui

Ipref Guarulhos/SP (Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos) – Vagas: 18 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.340,42 até R$ 5.325,93 / Inscrições: de 3/5 até 12/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Pindorama (SP) – Vagas: 96 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.399,77 até R$ 5.035 / Inscrições: até 25/5 / Mais informações aqui

SES-DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal) – Vagas: 1.019 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.988 até R$ 4.485 / Inscrições: de 22/5 até 23/6 / Mais informações aqui

UnB (Universidade de Brasília) – Vagas: 63 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.446,96 até R$ 4.180,66 / Inscrições: de 8/5 até 29/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Goiatuba (GO) – Vagas: 1.240 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.445,10 até R$ 3.946,25 / Inscrições: até 10/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itu (SP) – Vagas: 200 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.945,48 a R$ 16.510,63 / Inscrições: até 12/06 / Mais informações aqui