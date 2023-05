Neste domingo, 15 de maio, se comemora o Dia das Mães, uma data marcante que é celebrada todos os anos por milhares de pessoas. Em Sena Madureira, a reportagem do ContilNet entrevistou uma moradora que pode ser considerada um grande exemplo de mãe. Ilma Araújo, 62 anos de idade, conhecida popularmente como “Ilma do lanche” conseguiu criar os filhos sozinha e, mais do que isso, batalhou para formá-los em cursos de nível superior.

Revestida de muita luta e determinação, a senamadureirense resolveu trabalhar vendendo salgados. Foi através dessa atividade que ela conseguiu manter os filhos estudando e hoje já colhe os frutos dessa incansável luta. Ísis Miguel se formou em Direito e hoje é advogada. Sua irmã Iris Miguel se formou em Enfermagem. Ambas são filhas de Ilma. “Tudo para mim veio do amor de mãe. Meus filhos são o motivo de todo o meu esforço. Passei muitas dificuldades, sofri acidentes, mas nunca desisti dos meus filhos. A minha família é um projeto de Deus”, comentou.

Além das duas mulheres, seu filho Francisco também está cursando nível superior. Ele faz Engenharia em Rio Branco. “Procurei, ao longo da vida, dar um bom exemplo para meus filhos, pois os filhos se espelham nos pais. Agradeço muito a Deus por todas as conquistas e também à população de Sena Madureira que comeu o pastel da Ilma e contribuiu para a formação dos meus filhos”, acrescentou.

Na entrevista cedida ao repórter Jota Cavalcante, Ilma do lanche confirmou que seu marido a deixou com quatro filhos e grávida de dois meses da Dra. Isis. “Eu criei meus filhos sozinha. Meu marido me deixou com quatro filhos e a Dra. Isis ainda estava no meu ventre. Hoje me sinto muito feliz em vê-los crescidos e bem encaminhados na vida”, completou.

Ilma do lanche é bastante conhecida e querida em Sena Madureira. Ela trabalha há cerca de 40 anos vendendo salgados no município.